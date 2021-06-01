DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Okullar yazın açık mı? Yazın ders olacak mı?
Ukrayna Turizm Bakanı: Türkiye'deki uygulamayı beğendik
Sony sessizliğini bozdu, Playstation Now' 11 yeni oyun geliyor!
TOKİ'den ev ve işyeri almak isteyenlere yeni fırsat
‘Dünyanın en büyük 'narkodevleti' ABD'dir’
Cinping'den Esed'e tebrik
“Süleyman Demirel dayayacak, esas Ustası”
BtcTurk'ten yeni düzenleme: Kullanıcılar belge ibraz etmeli
Yüz yüze eğitime katılmama dilekçesi | Derslere katılmama dilekçe örneği indir
Karanlık piyasa: Bitcoin yükselince hacker saldırısı arttı; fidye ödemeyen yanıyor
Cumartesi günü seyahat yasağı var mı? Cumartesi şehirler arası yolculuk yasak mı?
Kolombiya raporu: Gösterilerde 48 kişi öldü
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Stopaj indirimi ne zamana kadar devam edecek? Stopaj indirimi 2021'de sürecek mi?
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağını uzattı

Rusya Corona virüsüyle Mücadele Merkezi, Türkiye ile Tanzanya'ya uçuş yasağının 21 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.06.2021 09:19:41
Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağını uzattı

Rusya koronavirüsle mücadele kriz merkezi, Türkiye ile Tanzanya'daki “salgınla ilgili durumun ciddiyetini” koruduğu gerekçesiyle bu ülkelere yönelik uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattığını duyurdu.

Rusya, artan corona virüsü vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahati 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, nisan ayında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yapılacak uçak seferlerine 1.5 aylık yasak getirildiğini söylemişti.

YASAK UZATILDI

Sürenin dolmasının ardından Rusya Corona virüsüyle Mücadele Merkezi, Türkiye ile Tanzanya'ya uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yapılah açıklamada, “Türkiye ve Tanzanya'da salgınla ilgili durumun ciddiyetini koruması nedeniyle hava taşımacılığıyla ilgili mevcut kısıtlamalar 21 Haziran'a kadar uzatılmıştır” denildi.

ARTAN VAKALAR ETKİLİ OLMUŞTU

Türkiye'deki corona virüsü vakalarının nisan ayında rekor kırmasının ardından Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağı kararı almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş