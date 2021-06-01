Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağını uzattı

Rusya Corona virüsüyle Mücadele Merkezi, Türkiye ile Tanzanya'ya uçuş yasağının 21 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Rusya koronavirüsle mücadele kriz merkezi, Türkiye ile Tanzanya'daki “salgınla ilgili durumun ciddiyetini” koruduğu gerekçesiyle bu ülkelere yönelik uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattığını duyurdu.

Rusya, artan corona virüsü vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahati 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, nisan ayında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yapılacak uçak seferlerine 1.5 aylık yasak getirildiğini söylemişti.

YASAK UZATILDI

Sürenin dolmasının ardından Rusya Corona virüsüyle Mücadele Merkezi, Türkiye ile Tanzanya'ya uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yapılah açıklamada, “Türkiye ve Tanzanya'da salgınla ilgili durumun ciddiyetini koruması nedeniyle hava taşımacılığıyla ilgili mevcut kısıtlamalar 21 Haziran'a kadar uzatılmıştır” denildi.

ARTAN VAKALAR ETKİLİ OLMUŞTU

Türkiye'deki corona virüsü vakalarının nisan ayında rekor kırmasının ardından Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağı kararı almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.