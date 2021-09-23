Rusya, Türkiye'ye karşı geri adım attı

Türkiye’nin Kırım’ın Rusya tarafından işgal ve ilhakını tanımaması ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırımdaki Rus seçimlerini tanımadığını BM’de açıklamasına tepki gösteren Rusya, “Türkiye bizim ortağımızdır. Ufak prüzler olabilir” diyerek geri adım attı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Salı günü yaptığı açıklamada, Kremlin'in Türkiye'nin Kırım'da yapılan son Rus yasama seçimlerinin sonuçlarını tanımayı reddetmesinden üzüntü duyduğunu ve Türkiye'nin yarımadadaki tutumunu değiştirmesini umduğunu söyledi.



Peskov, "Kırım'daki seçimlerin tanınmamasıyla ilgili bu tür açıklamaları kabul etmiyoruz ve bunu Türk meslektaşlarımıza açıkça söylüyoruz." dedi. "Kırım meselesi, bizim duruşumuzu çarpıcı biçimde farklı kılan bir konu. Bu duruşla ilgili olarak üzüntülerimizi ifade ediyoruz, ancak siyasi iradenin zaman içinde gösterileceğini ve Türkiye'nin sadece gerçeği ve gerçeği kabul ederek bu tavrını değiştireceğini umuyoruz." diye tehditkar bir dil kullanmıştı.



Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda ödün vermemesi, Rusyayageri adım attırdı. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Rusya'nın ortağı olduğunu ve "üzerinde anlaşmazlığın olduğu önemli konuların mevcudiyetinin, bir dizi bölgesel meselede ikili ilişkilerin ve işbirliğinin tamamının gelişmesine engel olmadığını ve olmaması gerektiğini" söylerek resmen geri adım atarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşbirliği devam etmeli, her şeyden önce Rus tarafının çıkarına olduğu kadar Türk tarafının da çıkarınadır. Farklılık noktalarına gelince, bu noktalar üzerinde Türk tarafıyla çalışmaya devam edeceğiz, pozisyonumuzu açıklayacağız ve er ya da geç pozisyonlarımızı yakınlaştırmayı başaracağımızı umacağız" dedi.



Bilindiği gibi Kırım'daki Rus seçimleri ile ilgili daha önce Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlığın internet sitesinde 17-19 Eylül'de Devlet Duması'na yapılacak seçimlerin sonuçlarının "Türkiye için yasal geçerliliği olmadığını" belirten bir açıklama yaptı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Salı günü Soloviev Live YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ankara'nın açıklamasını yakından izleyeceğini söyleyerek pasip durmayı tercih etmişti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.