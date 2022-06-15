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Rusya, Türkiye'nin olası Suriye harekâtına karşı! ''Zekice olmaz''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri harekât yapmasının 'zekice olmayacağını' ifade etti.

3 Saat Önce
2022-06-15 08:50:13
Rusya, Türkiye'nin olası Suriye harekâtına karşı! ''Zekice olmaz''

Lavrentyev, yeni bir harekâtın bölgedeki gerilimi artırabileceğini ve istikrarı bozabileceğini ifade etti.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Lavrentyev ayrıca, Cenevre'nin artık Suriye'de taraflar arası görüşmeler için uygun bir lokasyon olmadığını belirtti.

Çarşamba günü Lavrentyev; Türkiye, İran, Suriye hükümeti ve muhalif gruplar arasında yapılan görüşmeler için Kazakistan'ın başkenti Nursultan'daydı.

Kaynak: T24 .

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