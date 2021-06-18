Rusya: Türkiye’nin Azerbaycan’da askeri üs kurmasını yakından takip ediyoruz

Türkiye - Azerbaycan askeri ilişkilerinin geliştirilmesi sürecini yakından takip eden Kemlin, Türkiye’nin Azerbaycan’da askeri üs kurmasını, 'Rusya’yı güvenlik önlemi almaya zorlayacak bir hamle' olarak değerlendirdi.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada Moskova'nın Azerbaycan'da Türkiye tarafından kurulacak muhtemel bir askeri üs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan topraklarında bir Türk askeri üssü kurulmasını, "Rusya'yı kendi güvenliğini ve çıkarlarını korumak için adımlar atmaya zorlayabilecek bir hamle olarak" değerlendirdiklerini söyledi.

Peskov, Rusya'nın geçen yıl Azerbaycan ve Ermeni güçlerini arasında vuku bulan savaştan sonra "Güney Kafkasya'daki durumu istikrara kavuşturmak için NATO üyesi Türkiye ile yakın temas halinde olduğunu" söyledi.

Şuşa Beyannamesi'nde askeri iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Haziran'daki Azerbaycan ziyareti sırasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki, bir çok alanda olduğu gibi askeri iş birliğinin de artırılmasının kararlaştırıldığı duyurulmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi" askeri, savunma sanayi teknolojileri, enerji, taşımacılık, ekonomik ve insani ilişkileri kapsıyor.

Şuşa Beyannamesi'nde "Taraflar, Ermeni işgalinden kurtarılan rayonlarda başta mayınlı arazilerin temizlenmesi olmak üzere hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerini destekleyeceklerdir. Taraflar, savunma yeteneklerinin ve askeri güvenliğin güçlendirilmesine yönelik personel mübadelesini, ortak eğitim ve tatbikatların düzenlenmesini, iki ülke silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğinin artırılmasını, modern teknolojilere dayalı silah ve mühimmatların yönetilmesinde yakın iş birliğini ve bu amaçla yetkili kurum ve kuruluşların koordineli faaliyetinin sağlanmasını teşvik edeceklerdir. Türkiye ve Azerbaycan diğer dost devletlerin orduları ile birlikte askeri tatbikatların düzenlenmesini destekleyeceklerdir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.