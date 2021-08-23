DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cumhuriyet Kadınları Derneği kimin? Cumhuriyet Kadınları Derneği nedir?
işte Taliban'ı yöneten 6 kişilik lider kadrosu
Akaryakıt istasyonlarında fiyat oyunu: Tabelada farklı, pompada farklı fiyat
Taliban: Eşref Gani'yi affediyoruz, isterse ülkeye dönebilir
Memur emekli zammı ne kadar oldu? 2022-2023 emekli aylığına ne kadar zam yapılacak?
Taliban'dan ABD'ye 31 Ağustos'a kadar mühlet
Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Zeynep Gül Yılmaz nereli? Gül yılmaz hayatı biyografisi
''ABD, Kabil havalimanına giriş şartlarını değiştirdi''
STM ve Nurol Makina arasında IDEF’te iyi niyet anlaşması imzalandı
Kraliçe'nin sabrını taşırdılar
ASELSAN’ın yerli anteni Türk Telekom şebekesinde test ediliyor
Ali İhsan Su kimdir? Mersin Valisi Ali İhsan Su nereli, kaç yaşında?
IDEF'te Katmerciler ve HAVELSAN'dan iş birliği anlaşması
PayPal, İngiltere'de kripto para hizmetini başlattı
Savunma sanayi devleri, Teknopark İstanbul ile girişimcilik ekosistemine açılıyor

TIMETURK / DÜNYA / Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

2 Saat Önce
2021-08-23 10:54:21
Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

Sputik'in haberine göre, Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında “S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.

Türkiye şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019'daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye'nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş