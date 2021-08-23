Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında imzalanacak

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

Sputik'in haberine göre, Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında “S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.

Türkiye şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019'daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye'nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.