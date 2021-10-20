‘Rusya, Türkiye ile savaşması için Esed’e silah veriyor’

Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir, Rusya’dan savunma haberleri veren bir internet sitesi Annanews.com’a dayandırdığı haberinde, Rusya’nın Türkiye ile savaşması için Esed’e silah verdiğini iddia etti.

Özay Şendir'in bugün yayımlanan makalesindeki, “Rusya, Türkiye ile savaşması için Esad'a silah veriyor” başlıklı bölümü şöyle:

Başlık çok iddialı farkındayım ama iddianın sahibi Rusya'dan savunma haberleri veren bir internet sitesi olan Annanews.com.

Öyle sıradan bir site değil, zaten 2018'den beri Rusya'nın Federal İletişim, Bilgi Teknolojisi ve Kitle İletişim Denetleme Servisi Roskomnadzor'a da kayıtlı.

Bu sitede pazartesi günü ilginç bir video yayımlandı.

Suriye'de çekilen videoda Türkiye'nin askeri harekât yürütmesi beklenen alanlara doğru ilerleyen BMP-2 araçlarının görüntüsü vardı.

Haberi de ikinci konvoyda yer alan tüm BMP-2'lerin “mükemmel” durumda oldukları ve tahminen Rusya tarafından Suriye'ye verildiği de vurgulanıyordu.

Terörle mücadele için verilmiş olamaz mı sorusu elbette haklı bir soru ama BMP-2'lerin özellikleri kafa karıştırıyor.

BMP-2'lerin 30 mm'lik topunun helikopterlere karşı 2500 metre menzilde etkili olduğu, tanksavar füzesi atabildiği gibi bilgiler var.

Araca o kadar çok ekleme yapılmış ki yer daraldığı için aracın taşıyabildiği asker sayısı bir azaltılmış.

Türkiye'nin askeri harekât başlatacağını söylediği bir dönemde Esad'ın elindeki “gıcır gıcır” silahlar, Ankara'ya, “Hayırdır Moskova?” diye soru sorma hakkını fazlasıyla veriyor.

Kaynak: Milliyet Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.