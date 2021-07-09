Rusya: Türkiye ile Libya'daki paralı askerler meselesini görüşmedik

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'nın yabancı paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması konusunda Türkiye veya başka bir ülkeyle kapsamlı görüşmeler yapmadığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Verşinin, Rusya'nın yabancı paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması konusundaki çabalarını anlattı.

Rusya'nın bu konuda Türkiye veya başka bir ülkeyle kapsamlı görüşmeler yapmadığını belirten Verşinin, "Zira bu sorunu Libyalılar kendileri çözmeli. Ancak bu süreç başlatılırsa, yabancı askerler ülkeyi senkronize bir şekilde terk etmeli" dedi.

Libya'da yabancı birliklerin bulunması sorununun Rusya'nın yabancı partnerleriyle kurduğu ikili temaslarda ele alındığını ve Moskova'nın bu konuyla ilgili tutumunu anlattıklarını belirten Verşinin, "Tutumumuz iyi biliniyor ve yabancı askeri unsurların tahliye sürecinin zaman açısından senkronize edilmesi ve ülkede bulunan tüm yabancı silahlı unsurları kapsaması gerektiğine dayanıyor. Aksi halde, ülkede bir yıldır sessizliğin hakim olmasını sağlayan mevcut güç dengesi bozulacak" ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.