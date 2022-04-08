Rusya tren istasyonunu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Ukrayna işgali 44. gününe girdi. Ukrayna Devlet Demiryolları Kramatorsk tren istasyonunun Rus roketiyle vurulduğunu açıkladı. Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü açıklanırken 100 kişi de yaralandı. Devlet Başkanı Zelenskiy ise Tren istasyonunun Toçka-U füzesiyle vurulduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 44'üncü gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Ukrayna Demiryolları, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Demiryollarının Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Kramatorsk tren garına 2 füze isabet etti. İlk belirlemelere göre, 30'dan fazla sivil öldü, 100'den fazla sivil yaralandı." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıkladı.

Telegram hesabından paylaşım yapan Vali Kirilenko, saldırı sırasında binlerce sivilin tren istasyonunda olduğunu, bu kişilerin Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine tahliye edilmek üzere trenlere binmek için beklediğini yazdı.

Yetkililer ölü sayısının artmasından korkulduğunu söyledi.

Zelenskiy: Tren istasyonu Toçka-U füzesiyle vuruldu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıkladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 30'dan fazla sivilin öldüğü, 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili, "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı. Rusya'dan 'provokasyon' açıklaması Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Rusya tarafından 8 Nisan'da Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği iddia edilen ‘füze saldırısı' ile ilgili tüm açıklamalar bir provokasyondur ve kesinlikle doğru değildir. 8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi ateş etme görevi yoktu ve planlanmamıştı.” ifadesi kullanıldı. Parçaları Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan ve görgü tanıklarınca görüntüleri yayınlanan Toçka-U taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı aktarılan açıklamada, "14 Mart'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 19. Füze Tugayı, Donetsk şehir merkezine benzer bir şekilde Toçka-U füzesiyle saldırmış, olay yerinde sivillerden 17 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı." denildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki diğer bazı tren istasyonlarını vurduklarını belirtmiş fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü. Kremlin: Kramatorsk garına atılan füzeyi Rus ordusu kullanmıyor Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Ukrayna'da Kramatorsk tren garına fırlatılan füzeyi Rus ordusunun kullanmadığını söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Kramatorsk şehrindeki tren garına yapılan füze saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rusya Savunma Bakanlığının, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Toçka-U füzesini kullanmadığı ile ilgili açıklamanın dikkate alınması gerektiğini belirten Peskov, "Silahlı kuvvetlerimiz bu tür bir füze kullanmıyor ve Kramatorsk'ta bugün için herhangi bir muharebe görevi yoktu, planlanmamıştı. Bu açıklamadan hareket edilmelidir." diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına ilişkin, "operasyonun öngörülebilir bir gelecekte tamamlayıp tamamlamayacağına" ilişkin soruya Peskov, "Öngörülebilir gelecekten bahsediyoruz. Operasyon devam ediyor, hedeflere ulaşılıyor, hem operasyonun ilerlemesi açısından Rusya Silahlı Kuvvetleri düzeyinde hem de Ukrayna ile görüşme sürecinde olan müzakereciler aracılığıyla önemli çalışmalar yürütülüyor." karşılığını verdi. NATO'nun, Ukrayna, Gürcistan ile Bosna Hersek'e desteğini artıracağına ilişkin açıklamasını yorumlayan Peskov, "Bu ittifakın saldırgan karaktere sahip olduğundan eminiz ve bu görüşümüzü koruyoruz. Bu savunma amaçlı olmayan bir bloktur ve bu ittifakın faaliyetlerini ve etkisini genişletmesi ilave güvenlik ve istikrar getirmez." şeklinde konuştu. Sky News televizyon kanalına verdiği röportajda trajedi olarak nitelendirdiği Rus ordusundaki kayıplarla ilgili verdiği bilgiye açıklık getiren Peskov, bunu, Rusya Savunma Bakanlığının 1351 Rus askerinin öldüğü, 3 bin 800'den fazla askerin ise yaralandığı yönünde önceden verdiği bilgiye dayanarak söylediğini ifade etti.

Borodyanka'daki yıkımın fotoğrafları

Öte yandan Ukrayna güçleri, Kiev etrafında Rus güçleri tarafından işgal edilen bazı kasabalarını geri aldığını açıklarken, bu bölgelerdeki yıkım da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Geçen hafta Buça sokaklarında görülen cesetlerin ardından Rusya savaş suçları işlediği gerekçesiyle yoğun tepki almış ve ek yaptırımlar açıklanmıştı. Ukrayna Devlet Başkano Volodimir Zelenskiy, gece yarısı yaptığı konuşmada Borodyanka'nın Buça'ya göre "çok daha korkunç bir durumda olduğunu" söyledi. Zelenskiy detay vermedi ancak yüzlerce kişinin saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Şimdiye kadar bir enkazın altından 26 cansız beden çıkarıldı.

Rus ordusu Luhansk'ta itildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, Luhansk bölgesinde Rus güçlerin Ukrayna ordusunun karşı saldırısı ile birkaç kilometre geriye atıldığını, Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyünün kurtarıldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Luhansk'ta askerlerimiz başarılı karşı saldırı gerçekleştirdi ve düşman güçleri birkaç kilometre geriye atıldı. Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyü Rus işgalcilerden kurtarıldı." bilgileri yer aldı.

Açıklamada, ayrıca Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinden kullanılabilir durumda birkaç hava savunma sistemini ele geçirdiği de bildirildi.

Rusya: 42 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 42 askeri altyapı tesisinin gün içinde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, gün içinde Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki bir tren istasyonunda askeri teçhizatların yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu aktardı.



Vurulan teçhizatların Donbas bölgesinde bulunan Ukrayna askeri birliklerine gönderilmesinin planlandığını savunan Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 42 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.



Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 95 helikopter, 416 insansız hava aracı, 2 bin 3 tank ve zırhlı araç, 220 çok namlulu roketatar, 869 obüs ve havan topu ve 1902 özel askeri araç vuruldu" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den itiraf: Önemli sayıda kaybımız var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda Rusya'nın önemli sayıda asker kaybettiğini söyledi.

Peskov, Sky News'e verdiği röportajda, Rus birliklerinin sivilleri öldürdüğü iddiasını yalanladı.



Sokaklarda sivil cesetler olduğunu gösteren uydu görüntüleri ve fotoğrafların "sahte" olduğunu öne süren Peskov, "Buça sokaklarındaki cesetlere ilişkin vahşetle Rus ordusunun ortak bir yanı olabileceğini reddediyoruz." dedi.



24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi.



Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi." diye konuştu.



Kremlin'in savaşın bittiğini görmek istediğini kaydeden Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu. .