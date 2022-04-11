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TIMETURK / DÜNYA / Rusya temerrüde karşı harekete geçti

Rusya temerrüde karşı harekete geçti

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle yılın geri kalan bölümünde tahvil ihracı yapmayacaklarını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-11 10:51:28
Rusya temerrüde karşı harekete geçti

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov Rus Izvestia gazetesine yaptığı değerlendirmede bu yıl yurt içi veya yabancı piyasalardan borçlanmaya gitmeyi planlamadıklarını belirterek "Borçlanma maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle piyasalardan borçlanmaya gitmek anlamlı değil" ifadesini kullandı.

Bakan yatırımcılara tüm tahvil ödemelerini yapmak için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Siluanov'un bu açıklamaları ülkenin temerrüde düşme riskinin olduğu bir dönemde geldi. Rusya Maliye Bakanlığı, geçen hafta 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Siluanov ABD ve diğer bazı ülkelerin ülkeyi temerrüde düşürmek için çabaladığını ve ülkeyi temerrüde düşürme çabalarına karşı yasal işlem başlatabileceklerini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Cumartesi günü Rusya'nın kredi notunu düşürmüşü. .

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