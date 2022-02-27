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Rusya tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç Ukrayna'ya silah yardımı yapacak

İsveç hükümeti, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacak.

6 Dakika Önce
2022-02-27 21:31:45
Rusya tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç Ukrayna'ya silah yardımı yapacak

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Hafif silahların yanı sıra Ukrayna'ya tanksavar da gönderileceğini belirten Andersson, "5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceğiz. Ayrıca insani yardım için 50 milyon euro ilave destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Andersson, sorunun Avrupa'nın tüm güvenliğini ilgilendirdiği için böyle bir karar aldıklarını ve Avrupa Birliği'nde (AB) ileriki günlerde Rusya'ya yönelik daha fazla önlemin alınacağını sözlerine ekledi.

Finlandiya'dan Ukrayna'ya askeri ekipman yardımı

Finlandiya, Ukrayna'ya askeri koruyucu ekipman yardımında bulunacağını duyurdu. Finlandiya, Ukrayna'ya yardımları artırma kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Finlandiya Ukrayna'ya 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve 2 acil tıbbi bakım istasyonu için ekipman gönderecek. Ülke, gelecek günlerde AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Ukrayna'ya insani malzeme yardımında da bulunacak.

Finlandiya, 17 ve 24 Şubat'ta Ukrayna'ya toplam 14 milyon euroluk mali destek yardımında bulunmaya karar vermişti.

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı almıştı. (AA) .

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