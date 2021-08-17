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TIMETURK / DÜNYA / Rusya: Taliban ile yapılan görüşme yapıcı ve olumlu geçti

Rusya: Taliban ile yapılan görüşme yapıcı ve olumlu geçti

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban temsilcileriyle yaptıkları görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-08-17 18:59:13
Rusya: Taliban ile yapılan görüşme yapıcı ve olumlu geçti

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rus Büyükelçi Jirnov, Taliban temsilcileriyle Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği'nin güvenliği konusunun ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirtti.

Jirnov, “Büyükelçiliğin güvenliğiyle ilgili bir görüşme oldu. Şehirdeki Taliban temsilcileriyle yaptığımız görüşme yapıcı ve olumluydu” dedi.

Rus Büyükelçi, Taliban temsilcisinin Kabil'deki Rus Büyükelçiliğinin güvenliği konusunda güvence verdiğini ve Rusya'ya karşı dostane bir yaklaşım içinde olacaklarını aktardığını kaydetti.

Jirnov, Taliban'ın eski devlet yetkililerini af edeceği yönünde garanti verdiğine vurgu yaparak, “Taliban, önceki rejime sadık, ona hizmet eden ve onun için çalışan herkese af getirileceği konusunda garanti verdi” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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