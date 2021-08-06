Rusya, Taliban'ı kuşatıyor mu?

Moskova, üç eski Sovyet cumhuriyetinin Afganistan ile sınırının olduğu Orta Asya'da bu çatışmanın olası bir sıçramasına karşı kendisini bir siper olarak konumlandırdı.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi ve sınırları kontrol etme noktasına kadar etkinlikte bulunması Rusya yönetimini harekete geçirdi. Rusya aynı zamanda Özbekistan ve Tacikistan ile de sınır bölgelerinde askeri tatbikatlar düzenleyerek tepkisini gösterdi.

Rus askerler bölgedeki hareketliliği yakından takip ederken Tacikistan ve Özbekistan'da da asker eğitim faaliyetlerine hız vermiş durumda. Uluslararası ilişkiler uzmanları ise yaptıkları değerlendirmede Rusya'nın attığı bu adımın ileriye yönelik bir savunma olduğu kanaatinde.Ortak tatbikatlar ve sınır savunmaları da Taliban7ın püskürtülmesine yönelik adımlar....

3'lü savunma hattı mı?

Moskova, üç eski Sovyet cumhuriyetinin Afganistan ile sınırının olduğu Orta Asya'da bu çatışmanın olası bir sıçramasına karşı kendisini bir siper olarak konumlandırdı.

Le Matin'in haberine göre; Bu tatbikatlar Tacikistan'da, Afgan sınırına sadece 20 km uzaklıktaki Kharb-Maïdon eğitim sahasında gerçekleştiriliyor. Rus Ordusu Merkez Askeri Bölgesi yetkilileri ise, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan yaklaşık 2.500 askerin katılmasının beklendiğini söyledi.

Özbekistan ie stratejik görüşme

Afgan sınırına yakın güney Özbekistan'da, Termez'deki 1.500 askerin katıldığı diğer Rus-Özbek tatbikatlarıyla paralel, 10 Ağustos'a kadar devam etmesi sözkonusu. Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov incelemelerde bulunmak üzere Özbekistan'da Perşembe günü incelemeler yaptı. General Guerassimov, Özbek mevkidaşı Choukhrat Khalmuhamedov ile yaptığı görüşmede, "Bugün Orta Asya bölgesine yönelik ana tehdit Afgan tarafından geliyor."değerlendirmesinde bulunmuştu

"Direnmeye hazırız"

"Yabancı güçlerin Afganistan'dan alelacele çekilmesi, durumun hızla bozulmasına ve terörist faaliyetlerin patlamasına neden oldu" şeklinde görüş belirten General Guerassimov, bu bağlamda Rusya ve Özbekistan'ın "terör çetelerine birlikte direnmeye hazır olması gerektiğini" vurgulamıştı.

Rusya'nın Orta Asya'nın en yoksul iki ülkesi olan Tacikistan ve Kırgızistan'da askeri üsleri bulunuyor. 9,5 milyon nüfuslu Tacikistan, Afganistan ile 1300 kilometre uzunluğunda bir sınırı paylaşıyor. Taliban, Haziran ayında iki ülke arasındaki ana sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.