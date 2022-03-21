Rusya sivillerin sığındığı AVM'yi vurdu: Kiev bütün gece bombalandı!

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.