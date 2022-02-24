Rusya sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler ve kameraman Altan Ayhan, Saldırı altındaki Ukrayna'da son yaşananları aktardı.

İşte Damla Bürçeler'in canlı yayında aktardıkları...

Mariupol'deyiz, Ayrılıkçıların bulunduğu yere çok yakın bir noktadan top atışları yapıldı. Birçok ev isabet aldı, içeride de hala yanan yerleri görüyorum. Buradaki insanlar tahliye edildi, can kaybı yok ama yaralılar var. Ambulanslar geldi. Putin'in operasyon başlatıyoruz bilgisinden sonra hala o saldırılar Ukrayna topraklarına devam ediyor.

Top sesleri de gelmeye devam ediyor, burası daha yeni vuruldu. Yangının söndürülmeye çalışıldığını görüyorum. Birçok noktadan saldırılar başladı.