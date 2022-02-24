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Rusya sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

3 Saat Önce
2022-02-24 09:53:19
Rusya sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

Savaşın kurbanları yine siviller oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda sivil yerleşim yerleri de hedefte.

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Rusya'nın Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

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Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyulmaya başladı.

BBC ve CNN'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde patlamalar olduğuna dair raporlar gelmeye başladı.

BBC muhabirleri daha önce başkent Kiev'de ve Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta yüksek patlama sesleri duyduklarını doğruladılar.

Ancak sosyal medyada kuzeydoğuda Kharkiv, güneyde Odesa ve doğudaki Donetsk Oblast bölgesinde patlamalar olduğuna dair haberler de var.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.

Ukrayna'dan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu

Bu aradan Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından bölgeden ilk görüntüler gelmeye başladı. Ukrayna'nın Mariupol kentinde yerleşim alanlarına top atışları yapıldı, birçok ev isabet aldı. İşte Ukrayna'da yaşananlar...
Ukrayna'dan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu

İşte Damla Bürçeler'in canlı yayında aktardıkları...

Mariupol'deyiz, Ayrılıkçıların bulunduğu yere çok yakın bir noktadan top atışları yapıldı. Birçok ev isabet aldı, içeride de hala yanan yerleri görüyorum. Buradaki insanlar tahliye edildi, can kaybı yok ama yaralılar var. Ambulanslar geldi. Putin'in operasyon başlatıyoruz bilgisinden sonra hala o saldırılar Ukrayna topraklarına devam ediyor.

Top sesleri de gelmeye devam ediyor, burası daha yeni vuruldu. Yangının söndürülmeye çalışıldığını görüyorum. Birçok noktadan saldırılar başladı.

UKRAYNA SINIRINA YAKLAŞIYOR

Yoğun saldırılar var, burası bir yerleşim yeri ve gördüğünüz gibi birçok bina isabet aldı. Gördüğünüz gibi birçok müstakil ev isabet almış durumda. Bulunduğumuz yer 2014 yılında da ciddi çatışmalara şahit olmuştu. Rus askerleri, Ukrayna sınırına yaklaşıyor, dört bir yanda çevrelemiş durumda Ukrayna topraklarını...

"YERLEŞİM YERLERİNE SALDIRILAR BAŞLADI"

Yerleşim yerlerine saldırı hiç olmamıştı ama o emir geldikten sonra yerleşimlere saldırılar başladı.

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