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Rusya sınırına 60 km mesafede askeri eğitim

NATO'nun Gelişmiş İleri Varlık Savaş Grubu, Rusya sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafede bir haftalık eğitim gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2022-02-01 16:58:36
Rusya sınırına 60 km mesafede askeri eğitim

NATO'dan alınan bilgiye göre, NATO'nun Gelişmiş İleri Varlık Savaş Grubu bünyesindeki İngiliz askerleri, Rusya'nın Baltık kıyısında Polonya ve Litvanya arasında kalan Kaliningrad şehri sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafede bir haftalık eğitim faaliyeti düzenledi.

Açıklamada, NATO'nun söz konusu savaş gruplarına atanan birliklerin, müttefik askerlerin yanında nasıl çalışacaklarını öğrenirken becerilerini geliştirmek için düzenli olarak bu tür kursları düzenledikleri belirtildi.

Polonya'daki grubun ABD tarafından yönetildiği aktarıldı. Açıklamada ifadelerine yer verilen Gelişmiş İleri Varlık Savaş Grubu'nun Polonya Komutanı Yarbay Craig Broyles, günlük olarak antrenman ve atış talimi yapıldığını, NATO içindeki her biri farklı yeteneğe sahip gruplar arasındaki iletişimin güçlenmesi için çalışıldığını söyledi.

Rusya'nın Polonya ile Litvanya arasındaki toprağı Kaliningrad açıklarında Rus donanmasına ait savaş gemileri geçen hafta tatbikat düzenlemişti. AA .

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