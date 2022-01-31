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Rusya sınıra kaç asker yığacak? Rusya'nn Ukrayna planı ne?

Rus-Ukrayna gerilimi nedir? BM Güvenlik Konseyi toplantısından ne sonuç çıktı?

2 Saat Önce
2022-01-31 22:11:32
Rusya sınıra kaç asker yığacak? Rusya'nn Ukrayna planı ne?

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere toplandı.Rusya, toplantının yapılmasını engelleme girişiminde bulundu ve oylama talep etti.Çin, Rusya'nın yanında yer alarak toplantının yapılmasına karşı çıktı, konseyin geçici üyeleri Gabon, Kenya ve Hindistan ise "çekimser" kaldı.

Megafon diplomasisi

Toplantının yapılabilmesi için gereken 9 oya ulaşılması üzerine Rusya'nın girişimi başarısız oldu.
Rusya'nın BM Daim Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'yi "megafon diplomasisi" yapmakla suçladı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Rus Büyükelçi'ye, "Sizin sınırınızda 100 bin asker olsa ne kadar rahatsız olurdunuz hiç düşündünüz mü?" sözleriyle cevap verdi.
Thomas Greenfield, "Rusya, ayrıca Belarus'a 5 bin asker, kısa menzilli balistik füzeler, özel kuvvetler ve uçaksavar bataryaları sevk etti. Rusya'nın Belarus-Ukrayna sınırındaki asker sayısını şubat başı gibi 30 binin üzerine çıkarmayı planladığına dair kanıtlar görüyoruz." dedi.

Rus-Ukrayna gerilimi nedir?

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük bir bölümünü ele geçiren Rus yanlısı isyancıları desteklemişti. İki ülke arasında uzun süre devam eden çatışmalarda bugüne dek en az 13 bin kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin en üst düzey askeri yetkilisi General Mark Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin "korkunç" olacağını ve önemli sayıda can kaybına yol açacağını söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden'in en kıdemli askeri yetkilisi General Milley, Cuma günü Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın askeri güçlerinin sayısının, saldırının ciddi sonuçları olacağı anlamına geldiği konusunda uyarmıştı. .

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