DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,3163 ₺

EURO

18,3113 ₺

ALTIN

979,97 ₺

BİST

3.239,92 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Rusya: Seferberlikten kaçmanın cezası ağırlaştırıldı

Rusya: Seferberlikten kaçmanın cezası ağırlaştırıldı

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya'daki askeri ceza kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı.

2 Saat Önce
2022-09-20 15:45:00
Rusya: Seferberlikten kaçmanın cezası ağırlaştırıldı

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'dan geçen yasa tasarısıyla Rusya'daki askeri ceza kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı.

Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş