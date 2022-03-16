Rusya-Ukrayna çatışması devam ederken Ukrayna’ya en çok destek veren ülke olan Polonya’nın Rus tehdidi altında olduğuna dikkat çeken gazeteci Taha Dağlı, konuya ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı

Dağlı, bugün yayımlanan köşe yazısında Polonya-Rusya arasındaki gerilimi yazdı:

Rusya savaşı Polonya sınırına neden taşıdı?

1940 yılının Nisan ayı.

Yer: Bugünkü Rusya-Belarus sınırı yakınlarındaki Katyn ormanları. Tam 22 bin Polonyalı kurşuna dizilerek infaz edildi.

SSCB ilk başta suçu Nazilere attı. Ancak daha sonra Gorbaçov'un itirafıyla, Polonyalıların infaz emrinin Stalin tarafından verildiği belgelendi.

10 Nisan 2010.

Katliamın 70. Yıldönümü için Polonya Cumhurbaşkanı Leh Kachinsky, Rusya'ya gidiyordu. Uçağı düştü. Cumhurbaşkanıyla birlikte aralarında first lady'nin de olduğu devlet erkanından toplam 96 kişi hayatını kaybetti.

Leh Kachinsky, sıkı bir Rus karşıtıydı. Uçağı düştü mü, düşürüldü mü yıllardır tartışılıyor. Ancak kaza yerinde çekildiği iddia edilen bir video vardı. Uçaktan sağ kurtulan yaralılar, ateş edilerek öldürülüyordu.

O videoyu Youtube'da yayınlayan Andrej Mendierej adlı Rus vatandaşı olayın ardından bıçaklanarak öldürüldü.

Gelelim bugüne.

Rusya Ukrayna'ya saldırdı. İlk teyakkuza geçen ülke Polonya oldu. Sınırı açtı. Hem savaştan kaçan Ukraynalıları kabul etti. Hem de dünyanın dört bir yanından savaşmaya gelen militan, paralı asker, gönüllü vs ne derseniz deyin, binlercesinin Ukrayna'ya girmesini sağladı.

Avrupa'dan Ukrayna'ya gönderilen silahların da geçiş güzergahı Polonya oldu. Ukrayna'ya savaş uçağı da vermek istedi. Bunun için ABD'nin aracı olmasını rica etti.

Polonya, geçmişten beri Ruslardan çekiniyor, korkuyor. Ukrayna'nın batısına yönelik saldırılar en çok onları titretiyor. Sıranın kendilerine geleceğinden endişe duyuyorlar.

“NATO'ya güven kalmadı”

Rusya bu endişeyi iyice hissettirdi onlara. Polonya-Ukrayna sınırındaki NATO eğitim üssünü bombaladı. Polonya NATO ve AB üyesi, Ukrayna değil.

Polonya'ya saldırı NATO'yu bağlar ama Ukrayna'ya saldırı bağlamaz. Ruslar Polonya'ya direkt saldırmıyor. Fakat sınırlarının dibine kadar gelip, bombalıyor.

Avrupa'nın tamamı aslında yeni bir güvenlik konseptinin derdine düşmüş durumda. NATO'ya güvenleri yok. Fransa bunu ilan etmişti. Almanya silahlanmaya giderek ilk tedbiri alan ülke oldu. Baltık ülkeleri kalıcı Amerikan askeri istiyor.

Finlandiya, İsveç ve Kosova üyelik için NATO'nun kapısında. Polonya ise bunların içinde belki de en zorda olanı. Çünkü Putin, Pandora'nın kutusunu açtı. Avrupa'nın tüm güvenlik dengelerini alt üst etti.

Savaş kimlerin sınırlarına dayanacak, sıra kime gelecek, kestirilemiyor. Kaldı ki savaş bitse bile Avrupa ülkelerinin güvenlik travması kolay kolay geçmeyecek.

Haber7 .