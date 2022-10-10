Rusya savaş taktiğini güncelledi, Kiev’de bombalar patladı!

Bu sabah başkent Kiev'de art arda şiddetli patlamalar yaşandı. Bu saldırıların şoku atlatılmadan Lviv ve Dnipro’da da patlama seslerinin yükseldiği açıklandı. Kiev ve diğer illerde yaşanan patlamalar, Rusya’nın yeni taktik değişiklikleri sonrası yaşandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal devam ederken bu sabah başkent Kiev'de art arda şiddetli patlamalar yaşandı. Füzeler şehir merkezine düşerken vatandaşlara, "sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev haftaya kabusla başladı… Sabah saatlerinde Kiev'in hareketli ve yoğun yerleşim bulunan bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Kentte yaşanan art arda patlamalar sonrası çok sayıda binadan dumanlar yükseldi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yerel saatle 08:45 itibariyle en az 8 kişinin öldüğü belirtildi. Kiev'deki Shevchenkivskyi caddesine düzenlenen saldırıda ayrıca en az 24 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

KÖPRÜNÜN İNTİKAMI MI?

Patlamaların Rusya'da “Ukrayna'dan intikam” çağrılarının yükseldiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Rusya ile 2014'te ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım bölgesini birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'ne (Kerç Köprüsü) geçen hafta düzenlenen saldırı, 8. aya yaklaşan Ukrayna işgalinde dönüm noktası olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün saldırıdan Ukrayna istihbaratını sorumlu tuttu.

İKİ KENTTE DAHA PATLAMA

Ukrayna başkentteki patlamaların şokunu yaşarken Lviv ve Dnipro'da da patlama seslerinin yükseldiği açıklandı. Odesa bölgesinin valisi Maksim Marşenko da Telegram üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Hava savunma sistemlerimiz 3 Rus füzesini ve 5 kamikaze İHA'sını imha etmeyi başardı” denildi. Bölgede yaşayanların tehlike geçene kadar sığınaklarında kalmaları istendi.

Ukrayna'nın güneyindeki Mykolayev şehrinin de çok sayıda füze ile sarsıldığı açıklandı. Bölge valisi Vitali Kim, Telegram üzerinden, “Hava savunma güçlerimiz 10 füzeden 3'ünü imha etmeyi başardı. Saldırı devam ediyor. Üçüncü dalgada 47 füze fırlatıldı” dedi.

BELARUS'U SAVAŞA KATMA PLANLARI

Saldırılar, Rusya'nın Kerç Boğazı Köprüsü'ne yönelik saldırı sonrası yeni taktik değişiklikleri sonrası yaşandı. Kremlin son askeri başarısızlıklar ve Kerç Boğazı Köprüsü'ne saldırıdan sonra planlarını gözden geçiriyor. Bu kez Ukrayna'ya kuzeyden baskı için Belarus'un savaşa katılması gündemde.

Ukrayna savaşında belirlediği hedeflere bir türlü ulaşamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört koldan büyük savaş planını yeniden devreye soktu. Hürriyet'in haberine göre; Belarus başkenti Minsk'ten gelen Haberler savaşta kuzeyden yeni cephenin açılmak üzere olduğuna işaret etti. Belarus'ta görevli Ukrayna Büyükelçisi İgor Kizima önceki akşam Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisine, “Ukrayna, Belarus'a saldırmaya hazırlanıyor. Bu girişimlere en sert yanıt verilecek” notası verildi.

KİEV: KABUL ETMEYİN

Büyükelçi Kizima'nın elindeki Belarus notasını ülkesine iletmesinden kısa süre sonra Kiev'den karşı açıklama geldi. Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun Putin tarafından kuzeyden Ukrayna'ya saldırma konusunda ikna edildiği belirtilerek, “Ukrayna'nın komşumuz Belarus'a saldıracağını kesinlikle reddediyor. Minsk'teki büyükelçimize verilen nota Rusya lideri Putin'in bu ülkeyi bize karşı savaşa sokma planının parçası olarak değerlendiriyoruz. Belarus yönetimini Moskova'dan verilen emirlere itaat etmemeye davet ediyoruz” dendi.

500 BİN ASKER SİLAH ALTINDA

Rusya'dan farklı olarak ‘sessiz seferberlik' yürüttüğü ortaya çıkan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun ülkesinde 500 bin askeri silah altına aldığı ilan edildi. Belarus lideri, savaşın başladığı 24 Şubat tarihinde Rus kuvvetlerine hava sahasıyla kara yollarını kullandırtmıştı.

GÜNEYE TAKVİYE

Rusya'da Kremlin çevresinden alınan duyumlara göre Ukrayna ordusunun geçtiğimiz hafta Herson bölgesinde elde ettiği başarıların ardından Rus komutanlar Putin'in huzuruna çıkarak, “Dinyeper nehri kuzeyindeki toprakları il merkezi Herson şehri dahil olmak üzere elimizde tutmak isterseniz, büyük zayiat vereceğiz. Nehrin güney yakasına çekilmeliyiz” önerisinde bulunmuş. Rus genelkurmayının çekilme önerisini kabul etmeyen Putin, önümüzdeki günlerde Herson istikametinde ciddi güç takviyesi yapılacağını söylemiş. Moskova'dan alınan duyumları destekleyen bir diğer gelişme Kremlin'deki şahinlerin baskısıyla Rusya'nın Ukrayna harekâtı komutanlığına Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı General Sergey Surovikin'in getirilmesi gösterildi.