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Rusya saldırıyı durdurmak için Ukrayna’dan ne istiyor?

Kremlin Sözcüsü Peskov, şartların yerine getirilmesi hâlinde Ukrayna’ya gerçekleştirilen askeri operasyonlara son verebileceklerini belirtti. Peki Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu şartlar neler?

51 Dakika Önce
2022-03-07 15:11:26
Rusya saldırıyı durdurmak için Ukrayna’dan ne istiyor?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Kiev'in, şartlarını yerine getirmesi hâlinde Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıları durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Peskov, bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti.

Rusya'nın, Ukrayna'dan istedikleri:

  • Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımak.
  • Donetsk ve Luhansk'ı tanımak.
  • Ülkeyi yabancı askerlerden arındırmak.
  • Herhangi bir bloğa girmeyeceğine dair anayasa değişikliği yapmak ve güvence vermek.
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