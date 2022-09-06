Rusya S-300’leri neden Suriye’den çekti? Rusya Esed’i İsrail’le aldatıyor!

Sebebi tam olarak anlaşılamayan Rusya’nın Suriye’den S-300’lerini çekmesine Suriyeli Tuğamiral Ahmed Rahhal’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Rahhal, “Aslında Rusya, Beşar Esed'i aldatıyor ve Esed bunun farkında… Beşşar Esed, kendi taraftarlarını aldatıyor ve onlar da bunun farkında, çünkü Rusya ile İsrail arasındaki anlaşmalar ve karşılıklı anlayış ayrıntılarıyla biliniyor” diyor.