Rusya S-300’leri neden Suriye’den çekti? Rusya Esed’i İsrail’le aldatıyor!
Sebebi tam olarak anlaşılamayan Rusya’nın Suriye’den S-300’lerini çekmesine Suriyeli Tuğamiral Ahmed Rahhal’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Rahhal, “Aslında Rusya, Beşar Esed'i aldatıyor ve Esed bunun farkında… Beşşar Esed, kendi taraftarlarını aldatıyor ve onlar da bunun farkında, çünkü Rusya ile İsrail arasındaki anlaşmalar ve karşılıklı anlayış ayrıntılarıyla biliniyor” diyor.
2022-09-06 11:14:37
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Rusya'nın geçtiğimiz ağustos ayında Suriye'den S-300 Savunma Sistemleri'ni çektiği iddiası çok konuşulmuş, ancak sebebi anlaşılamamıştı. Konuya ilişkin Suriye ordusu eski amirallerinden Tuğamiral Ahmed Rahhal'den dikkat çeken bir analiz geldi.
Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Masyaf kenti yakınlarında konuşlandırdığı S-300 uçaksavar füze sistemlerini Suriye'den taşıdığı ileri sürülmüş, S-300 sistemlerini taşıyan geminin Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla askeri araçların geçişine kapatılan Boğazlardan geçtiği iddia edilmişti. Marine Traffic verilerine göre söz konusu gemi 26 Ağustos'ta Novorossiysk limanına ulaştı. ISI analistlerine göre, S-300'ler Ukrayna'daki savaş sırasında hasar gören hava savunma varlıklarını güçlendirmek için Rusya'ya geri taşındı.
Tuğgeneral Ahmed Rahhal ise Orient'te yaptığı analizde Rusya'nın, Suriye'den çekeceği S-300 sistemlerine ihtiyaç duymadığını, sistemin geri çekilmesinin sebebinin olduğunu kaydetti.
Tuğamiral Ahmed Rahhal
S-300 savunma sisteminin geri çekilmesindeki Suriyeli ve Rus rivayetlerine atıfta bulunarak bunların gerçeği yansıtmadığını belirten Rahhal, yazısında özetle şunları kaydetti:
Rusya götürdü, Rusya geri çekti
- Sebepleri rasyonel ve gerçekçi bir şekilde tartışmak için, bu sistemin Moskova'dan Suriye topraklarına geldiği dönemin koşullarına dönmeliyiz. Tarih bize Akdeniz üzerinden bir İsrail saldırısının Tel Aviv pilotlarının becerisiyle hava savunmasına neden olduğunu hatırlatır. 2018 yılının dokuzuncu ayında Esed rejiminin bir hava komplosuna girmesi ve bir Rus komuta, casus ve keşif uçağının Akdeniz üzerinde Ceble şehri açıklarında düşürülmesine neden olması, Moskova'yı kızdırdı ve bir aydan az bir sürede Rusya'yı harekete geçirdi. Daha sonra Hayfa ve Tel Aviv'deki havalimanlarından havalanan İsrail uçaklarını yakalayabilecek gelişmiş S-300 sisteminin Esed rejimine teslim etti. Ancak Moskova, sistemi Esed'in ordusuna teslim ettiğini duyurmasına rağmen İsrail'in taleplerini kabul ederek sistemi dondurdu, işletim tasarruflarını ellerinden aldı ve operasyonunu Hımeymim üssünden gelen zorunlu emirlere bağladı. Böylece sistem, 4 yıl boyunca İsrail uçaklarının Doğudan Batı'ya, güneyden kuzeye Suriye topraklarını biçen yüzlerce operasyonuna rağmen kullanıma yasak kaldı. Sistem, İsrail uçakları ve pilotları için hiçbir tehlike oluşturmadı.
Esed taraftarlarının Rusya'ya kini arttı
- Ancak son yıllarda Esed taraftarlarının Ruslara ve İranlılara karşı kinleri arttı. İran Devrim Muhafızları'nın işgali sonrası İran milisleri daha fazla İsrail'in Suriye topraklarını, Esed'in ordu bölgelerini, bilimsel araştırma merkezlerini ve askeri üretim merkezlerini bombalamasına neden oldu. Bu tesislerin kontrol altına alınması; füze, ürün ve insansız hava araçları için depo haline getirilmesi, İsrail'in burayı hedef almasına neden oluyor. İsrail saldırıları sonucunda Esed'in burayı savunmak için emanet ettiği paralı askerleri İsrail saldırılarında sıklıkla öldürülüyor.
- Yine Esed taraftarları arasında Rusya'ya karşı bir kızgınlık vardı: İsrail, Hımeymim ve başka bazı bölgelerde Rus S-300 ve S-400 gibi tüm savunma sistemlerinin olmasına rağmen Suriye hava sahasıyla istediği gibi eğleniyor. İsrail saldırıları Akdeniz sahilinde Tartus'taki Gülcemal Üssü'nde bulunan 11 gemi ve denizaltıdaki Rus savunma sistemlerine rağmen sürüyor. Böylece; “İsrail madem ki Hımeymim üssüne yönelik korkusundan dolayı İsrail'e saldırmaya cesaret edemiyorsa neden Suriye'ye verdiği S-300 üzerindeki kullanım vetosunu kaldırıp İsrail uçaklarının saldırısına karşı korunması için Esed'in ordusuna vermiyor” demeye başladılar.
Birbirlerini aldatıyorlar
- Aslında Rusya, Beşar Esed'i aldatıyor ve Esed bunun farkında… Beşşar Esed, kendi taraftarlarını aldatıyor ve onlar da bunun farkında, çünkü Rusya ile İsrail arasındaki anlaşmalar ve karşılıklı anlayış ayrıntılarıyla biliniyor. Beşar Esad, sistemin herhangi bir operasyonunun ve hatta antenlerin sistemi tespit etmek için herhangi bir hareketinin, Tel Aviv ve Moskova'nın İsrail koşullarını kabul ettiğini ve sistemin nakliyesini kabul ettiğini söylediğim gibi, sistemi yok etmek için bir İsrail operasyonu tarafından karşılanacağını söyledi. Suriye kıyılarında ve sadece Esed mezhebiyle harcanan bir tür Esedci Putin aldatmacasıydı ve İsrail'in yakın zamanda İran'a düzenlediği hava saldırısı sırasında sistemin pillerinden biri için bir radar istasyonu çalıştırmanın bedeli Ebu Afsa köyünde silah sevkiyatı Tartus kırsalında, bombardıman uçaklarına eşlik eden İsrail koruma uçakları tarafından Rus bataryasının imha edilmesi ve herhangi bir hava savunma sistemi varsa Tel Aviv'den Hımeymim üssüne acilen bir mesaj iletildiği. İsrail havacılığının Suriye veya Lübnan gökyüzünde veya Akdeniz'in üzerindeki çalışması sırasında harekete geçirilen, düşmanca bir hareket olarak kabul edilecek ve buna verilecek yanıt, Tarsus'taki tek bir pilin imhası değil, tüm sistemin imhası olacaktır. İsrail'in mesajı Hımeymim'den Moskova'ya iletildi, o da bunu durdurma kararı aldı. Rus silahına yapılan saçmalık ve hakaret ve sistemin Suriye'den geri çekilmesi ve Rus askerlerini ve teçhizatını savunmakla görevlendirilen hava savunma sistemlerinin bakımı sadece Hımeymim üssünde. Beşar Esed ile Esed'in itibarı ve moralinin Rus ordularının aşağılamaları karşısında cehenneme kadar yolu var.
YORUMLAR (0)