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TIMETURK / DÜNYA / Rusya, Özbekistan ve Tacikistan’dan ortak askeri tatbikat

Rusya, Özbekistan ve Tacikistan’dan ortak askeri tatbikat

Rusya-Tacikistan-Özbekistan üçlü askeri eğitim tatbikatı, Tacikistan’ın Afganistan sınırı yakınındaki Harb Maydon poligonunda başladı.

10 Saat Önce
2021-08-05 11:04:17
Rusya, Özbekistan ve Tacikistan’dan ortak askeri tatbikat

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Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Hatlon bölgesindeki poligonda Rusya, Özbekistan ve Tacikistan askerlerinin katıldığı üçlü askeri eğitim tatbikatına başlandı.

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Yevgeniy Poplavskiy, üç ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan tatbikatın açılış töreninde konuştu.

Tatbikat boyunca zorlu fiziksel, coğrafi ve iklimsel koşullarda muharebe deneyimlerinin artırılmasıyla ilgili çalışmaların yapılacağını belirten Poplavskiy, tatbikatta yeni tür teçhizat ve silahları deneyeceklerini ifade etti.

TATBİKAT 10 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan 2 bin 500'den fazla askerin yer aldığı ortak tatbikatta, Tacikistan'da konuşlandırılan 201. Rus askeri üssünde görevli tank, topçu ve motorize birliklerinin yanı sıra Rusya Merkez Askeri Bölgesine bağlı radyasyon, kimyasal, biyolojik ve radyo elektronikle mücadele özel askeri birimlerinde görevli Rus askerleri, Özbekistan'ın Afganistan sınırı yakınında konuşlandırılan Özbek ve Tacik silahlı kuvvetleri mensupları katılıyor.

10 Ağustos'ta sona erecek tatbikatta aralarında savaş uçakları ve helikopterler, piyade savaş aracı, zırhlı personel taşıyıcı, insansız hava aracı ve roket sisteminin de bulunduğu 500'e yakın askeri araç ve teçhizat da yer alıyor.

Devlet sınırındaki durumun istikrarsızlaşması durumunda silahlı kuvvetlerin askeri hazırlığını kontrol ve silahlı kuvvetlerin askeri taktik hareketlerini koordine etmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, zorlu coğrafi ve iklim koşullarında düşmanla mücadele ve ülkeye sızan silahlı çeteleri tespit ederek imha etme konuları işlenecek.

Afganistan'ın kuzeyinde hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların artması ve Taliban'ın Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmını ele geçirmesi üzerine Afganistan ile sınırlarını pekiştirme kararı alan Özbekistan ve Tacikistan yönetimi, sınırda askeri tatbikatlar düzenliyor.

Afganistan'ın Özbekistan ile 144 kilometre, Tacikistan ile 1344 kilometre ortak sınırları bulunurken; son dönemde Taliban'ın saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri ile 500'den fazla Afgan vatandaşı Tacikistan'a 100'den fazla Afgan askeri ise Özbekistan topraklarına sığınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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