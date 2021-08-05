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TIMETURK / DÜNYA / Rusya, Orta Asya'ya silah sevkiyatını artırdı

Rusya, Orta Asya'ya silah sevkiyatını artırdı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Afganistan’da artan gerginlik nedeniyle Orta Asya ülkelerine yönelik silah sevkiyatını artırdıklarını söyledi.

4 Saat Önce
2021-08-05 16:52:56
Rusya, Orta Asya'ya silah sevkiyatını artırdı

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Gerasimov, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Şuhrat Halmuhammedov ile başkent Taşkent'te gerçekleştirdiği görüşmede, Afganistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki durumun olumsuz yönde ilerlediğini anlatan Gerasimov, "Bölgede kötüleşen duruma yanıt vermek ve terör tehditlerini püskürtmek amacıyla hem Özbekistan'da hem de Tacikistan'da bir dizi ortak tatbikat planlandı. Askeri ve teknik yardım kapsamında ilave silah, teçhizat ve askeri malzeme sevkiyatları yapıldı." dedi

Rusya'nın Özbekistan ordusuna da destek olduğunu savunan Gerasimov, "Rusya ayrıca, Özbekistan ordusunun geliştirilmesine yönelik düzenli destek ve Rus askeri üniversitelerinde eğitim sağlamaktadır." diye konuştu.

Özbekistan'ın Afganistan sınırında yer alan Tirmiz poligonundaki Rusya-Özbekistan ortak askeri eğitim tatbikatı geçen hafta başlamıştı.

8 Ağustos'a kadar sürecek tatbikata katılan Özbekistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, tatbikat boyunca silahlı çeteleri tespit ederek imha etmeye yönelik askeri komuta, manevra, savunma ve saldırı becerilerini sergileyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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