Rusya: Operasyonun ilk etabı tamamlandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerinin kuşatma altında olduğunu, Herson bölgesinin tamamının, Zaporijya’nın da büyük bir kısmının da kontrol altında olduğunu duyurdu.
2022-03-25 18:51:24
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını duyurdu.
Açıklamaya göre, savaşta bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, (Ukrayna'daki savaşta) Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.
Rusya, Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin neredeyse tamamı ve donanmasının ise tamamının imha edildiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığının açıklamasında, özel operasyonun Putin'in belirlediği hedeflere ulaşana kadar devam edeceği vurgulandı. AA .
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