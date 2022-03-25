Rusya: Operasyonun ilk etabı tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerinin kuşatma altında olduğunu, Herson bölgesinin tamamının, Zaporijya’nın da büyük bir kısmının da kontrol altında olduğunu duyurdu.