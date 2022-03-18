Rusya, ölen askerlerinin yasını tutuyor

Kostroma sokaklarında da pek çok kişi Kremlin'in anlatısına inanıyor gibi gözüküyor.

Televizyonun etkileme gücü

Bunun nedenlerinden biri televizyonun kamuoyunu etkileme gücü. Diğeri de kriz dönemlerinde pek çok Rus'un, devlet başkanlarının yanlış karar vermiş olabileceğine inanmak istemiyormuşçasına, refleks olarak liderlerini desteklemesi.

Kostroma'da yaşayan Nikolay, "NATO dibimize üs açmak istiyor ve nükleer silahları var. Aferin Putin'e. Onlara izin vermedi" diyor.

Emekli Nina Ivanovna da, "Rusya'nın sonuna kadar gitmesi lazım" diyor.

"Rus televizyonlarında bu konuda verilen bilgilere ne kadar güveniyorsunuz?" diye soruyorum.

"Güveniyorum. Niye güvenmeyeyim? Esas internete güvenmiyorum" diye yanıtlıyor.

Neden güvenmediğini sorduğumda ise "Bilmiyorum" diyor.

Kısa süre önce bir ayinde savaş karşıtı ifadeler kullanmış ve eleştirilerini kilisenin internet sitesinde de yayınlamıştı.

Bu yüzden gözaltına alındı ve yeni çıkan bir yasayla tanımlanan Rus Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeleme suçundan para cezası aldı.

"Kan dökmek günah"

Yoann, "Nedeni ne olursa olsun, nasıl haklı göstermeye çalışırsanız çalışın kan dökmenin günah olduğuna inanıyorum" diyor ve ekliyor:

"Kan, dökenlerin elindedir. Bir emir verilmişse bu emri verenin, bunu destekleyenlerin ve sessiz kalanların elindedir.

"En kötüsü de nefretin yayılması. Daha da derinleşecek. Çünkü Ukrayna'daki durum devam ediyor.

"Bunu durdurmak için bir siyasi irade de yok. İki tarafta da nefret güçlenecek ve halklarımızın arasında on yıllar boyunca bir duvar oluşacak."

Kostroma'da sekiz asker Mikail'in tabutunu mezara taşıyor. Askeri bando ağırbaşlı bir melodi çalıyor. Silah atışının ardından Rusya milli marşıyla tabut mezara indiriliyor.

Kısa bir konuşma yapılıyor: