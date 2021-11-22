'Rusya Ocak ayında Ukrayna'yı işgal edecek'

Ukrayna Savunma ve İstihbarat Ajansı Rusya'nın önümüzdeki Ocak ayının sonunda Ukrayna'yı istilaya hazırlandığını iddia etti ve Rusya'ya ait olduğu iddia edilen planın ayrıntılarını sundu.

Rusya, Ukrayna sınırlarına askeri yığınağını sürdürürken Ukrayna Savunma ve İstihbarat Ajansı Rusya'nın önümüzdeki Ocak ayının sonunda Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığını öne sürdü.

Ukrayna Savunma ve İstihbarat Ajansı Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yığdığı asker sayısının 92 bini geçtiğini ve bu sayının artmaya devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma ve İstihbarat Ajansı'na göre Rusya bu yığınakla beraber önümüzdeki Ocak ayının sonunda Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanıyor.

Ajansa göre Rusya'nın işgal planı şu şekilde:

- Rus ordusu, Ukrayna'nın merkezi yönetiminin kontrolünden çıkan Donetsk ve Luhansk bölgelerini köprü başı yaparak hava saldırıları ve top ateşi eşliğinde Doğu Ukrayna'yı işgal edecek ve Dinyeper Nehri'ne ulaşılması hedeflenecek.

- Kırım ve deniz yönünden saldırılarla Ukrayna'nın Karadeniz sahili baştan başa işgal edilecek.

- Ukrayna Ordusu'nun gücünü bölmek için Belarus yönünden de bir taarruz yapılacak.

- Öncelikli hedef Ukrayna'nın doğusunun ve güneyinin işgali olacak. Bu hedef tamamlandığında başkent Kiev'in ve ülkenin kalanının istilası askeri, ekonomik ve siyasi şartlara göre hedeflenecek veya hedeflenmeyecek.

Ukrayna'nın doğusunda 2014-2015 döneminde yaşanan kanlı savaşın artçı çatışmaları halen devam ediyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.