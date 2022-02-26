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'Rusya'nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü'

'Bizim için Rusya bir devlet değil, suçluların, katillerin bulunduğu bir yerdir. Yüzyıllardır komşularına işkence ettiler, topraklarını işgal ettiler, şimdi biz de onlara karşı koyuyoruz ve cevap veriyoruz' diyen Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın yıldırım savaşı girişiminin suya düştüğünü söyledi.

9 Dakika Önce
2022-02-26 14:02:23
'Rusya'nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü'

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Tüm büyükşehirlerin etrafında savunma devam ediyor"
ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırısına ilişkin, "Ukrayna'daki tüm büyükşehirlerin etrafında savunma devam ediyor. Düşman, büyükşehirleri ele geçirmeye çalışıyor. Tüm bu saldırılara dayandık, silahlı kuvvetlerimiz şu an savunmaya devam ediyor." dedi.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna Derneği tarafından Ankara Ulus Meydanı'nda düzenlenen "Rus saldırganlığına dur de, Ukrayna'ya destek ver" etkinliğinde konuştu.

Bodnar, bu saldırının Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir "soykırım" olduğunu kaydetti.

- "Ukrayna'da yaşayan tüm halklar bu savaştan zarar görüyor"

Onlarca sivilin hayatını kaybettiğini ve altyapının tahrip edildiğini, bunun bir yok etme operasyonu olduğunu belirten Bodnar, "Ukrayna'da yaşayan tüm halklar bu savaştan zarar görüyor. Bu, Ukrayna'ya karşı yapılan bir savaş değil, Üçüncü Dünya Savaşı'dır. Belarus, bu savaşa dahil oldu. Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere genişlemesi, yayılması diğer ülkelere bağlı. Bugün herkes Ukrayna'yı desteklemeye başlayabilir ya da saldırgan ülkeyi desteklemekten vazgeçebilir." ifadelerini kullandı.

Bodnar, Rusya ile herhangi bir temasta bulunulmamasını, ürünlerinin alınmamasını ve bu ülkenin ziyaret edilmemesi çağrısı yaptı.

"Bizim için Rusya bir devlet değil, suçluların, katillerin bulunduğu bir yerdir. Yüzyıllardır komşularına işkence ettiler, topraklarını işgal ettiler, şimdi biz de onlara karşı koyuyoruz ve cevap veriyoruz. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'den gerçek yardım alıyoruz ve bugün ilk insani yardım Ukrayna'ya ulaştı." diyen Bodnar, birkaç gün içinde büyükelçilik adına bir hesap oluşturacaklarını ve özellikle Ukrayna'ya yönelik saldırıda zarar görenler için herkesin bu hesaba bağış yapabileceğini söyledi.

- "Rusya'nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü"

Bodnar, can kayıplarının olduğunu ama özgürlükleri için bu kanların döküldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki tüm büyükşehirlerin etrafında savunma devam ediyor. Düşman, büyükşehirleri ele geçirmeye çalışıyor. Tüm bu saldırılara dayandık, silahlı kuvvetlerimiz şu an savunmaya devam ediyor. Rusya'nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı başta olmak üzere diğer bakanlarımız yerinde ve çalışıyorlar. Devlet Başkanımız kuşatılmış şehirden tahliye olmaktan vazgeçti, ülkemizi ve savunmamızı yönetmeye devam ediyor. Rus propagandasına inanmayın, Ukrayna'ya güvenin."

Etkinlikte Ukrayna'nın milli marşı okundu, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinliğe katılanlar Rusya aleyhine dövizler taşıdı, Ukrayna lehine sloganlar atıldı.

Ukrayna Derneği Başkanı Yuliia Biletska da yaptığı açıklamada, "Unutulmamalıdır ki etkili adımlar atılmazsa bugün Ukrayna'nın başına gelenler, yarın başka ülkelerin de başına gelecektir. Rusya, yalan bahanelerle bu açgözlü tavrını sürdürmeye, yüzyıllardan beri süren ve bu toprakları da tehdit eden amaçları yönünde ilerlemeye devam edecektir." dedi. .

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