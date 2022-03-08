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Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından Putin'in kızından hamle!

Rus lider Vladimir Putin'in kızı olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh, yaptığı paylaşıma gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını sildi.

50 Dakika Önce
2022-03-08 09:34:23
Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından Putin'in kızından hamle!

Putin'le birlikteliği olduğu iddia edilen 46 yaşındaki Svetlana Krivonogikh'in kızı olan Luiza kendi hesabında “Sığınakta mı oturuyorsunuz? Fare gibi mi?” yazınca “o şeytanın kızı” ve “savaş suçlusu” gibi tepkilerle karşı karşıya kaldı.

Luiza'nın fotoğraflarına yorum yapan bazı kullanıcılar, onu Putin'e Ukrayna'da akan kanı durdurmasını söylemesini istedi.

Putin ve Svetlana, iddia edilen ilişkileri veya Luiza'nın babasıyla ilgili söylentileri hakkında hiçbir zaman yorum yapmadı. Luiza, Rus medyası tarafından 2019'da Putin'in kızı olarak iddia edilmişti.Instagram'da 84.000 takipçisi olan Luiza Krivonogikh, babasının geçen ay Rus birliklerine saldırı emri vermesinden bu yana internette şiddetli tepkilerle karşılaştı. .

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