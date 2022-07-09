Rusya’nın Ukrayna saldırısını eleştiren Rus siyasetçiye hapis cezası

Moskova’da şehir konseyi toplantısı sırasında Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşa karşı ifadeler kullanan siyasetçi Aleksey Gorinov’a yedi yıl hapis cezası verildi.

BBC'de yer alan habere göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında yürürlüğe giren “sahte haber” yasası kapsamında Ukrayna'da yaşananları “savaş” olarak nitelendirmek suç olarak belirlenirken yeni yasa kapsamında ilk hapis cezası verildi.

60 yaşındaki siyasetçi Aleksey Gorinov, bir şehir konseyi toplantısında Ukrayna'daki savaşı eleştirmesi üzerine nisan ayında tutuklanmıştı. Gorinov, toplantıda “Ukrayna'da çocuklar ölürken çocuklar için çizim yarışması” fikrine karşı çıkmıştı. Toplantı sırasında Gorinov'un görüşlerine katılan bir siyasetçi Rusya'yı terk etmişti.

Yargıç, Gorinov'un suçu “siyasi nefret” kapsamında işlediği, Rusları, ‘özel askeri operasyona dair' yanlış yönlendirdiği kararını verdi.

Gorinov, Moskova'da mahkemeye çıktığı sırada üzerinde “Bu savaşa ihtiyacınız var mı” yazılı bir kağıt taşımıştı. Bir güvenlik yetkilisi mesajı kapatmaya çalışmıştı.

Moskova, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını “özel askeri operasyon” olarak nitelendirirken ülke içinde “savaş” ve “işgal” ifadeleriyle harekatı nitelendirmek yasak.