Rusya'nın Ukrayna işgali Kazakistan'ı harekete geçirdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması ve modern metotlarla savaşa hazırlık programının yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini bildirdi.
2022-03-02 13:23:53
Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak için asker isteğine karşı çıkan Kazakistan'dan flaş hamle geldi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı verdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, orduyu geliştirme politikasını ele almak için üst düzey güvenlik güçleri temsilcileriyle bir araya geldi.
Tokayev, toplantıda Savunma Bakanlığına silahlı kuvvetlerin askeri güvenliğe yönelik mevcut tehditleri dikkate alarak yeniden modernize edilmesi talimatı verdi.
Özellikle bu süreçte askeri komuta ve kontrol sisteminin dijital yaklaşımlarla iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması ve savaşa hazırlık programının modern metotlarla yeniden düzenlenmesini istedi.
Kazakistan hükümetinin, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı vermesinin Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra meydana gelmesi dikkat çekti.
Rusya'nın Ukrayna işgali, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için de benzer niyetleri taşıdığını belirten analistler, Ukrayna'dan sonra işgal sırasının Orta Asya ülkelerinden Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbeycan'a geleceğini ileri sürmüştü.
Rus şirketlerine ait hisselerin satışı durduruldu
KASE'den yapılan açıklamada, bazı Rus şirketlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle 1 Mart'tan itibaren söz konusu şirketlere ait hisse senetlerinin borsadaki satışının durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Alım satımı askıya alma kararı, bu şirketlerin menkul kıymetlerinin işlemlerine getirilen kısıtlamalara ilişkin Merkezi Menkul Kıymet Deposu'ndan alınan bilgiler kapsamında verildi." ifadesi kullanıldı.
Kazakistan borsasında hisselerinin satışı askıya alınan Rus şirketleri arasında federal havayolu şirketi Aeroflot, doğal gaz şirketi Gazprom, petrol şirketi Lukoil'in yanı sıra Rostelekom, Sberbank gibi toplam 13 şirket yer alıyor.
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