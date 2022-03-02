Rusya'nın Ukrayna işgali Kazakistan'ı harekete geçirdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması ve modern metotlarla savaşa hazırlık programının yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak için asker isteğine karşı çıkan Kazakistan'dan flaş hamle geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, orduyu geliştirme politikasını ele almak için üst düzey güvenlik güçleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Tokayev, toplantıda Savunma Bakanlığına silahlı kuvvetlerin askeri güvenliğe yönelik mevcut tehditleri dikkate alarak yeniden modernize edilmesi talimatı verdi.

Özellikle bu süreçte askeri komuta ve kontrol sisteminin dijital yaklaşımlarla iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması ve savaşa hazırlık programının modern metotlarla yeniden düzenlenmesini istedi.

Kazakistan hükümetinin, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı vermesinin Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra meydana gelmesi dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna işgali, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için de benzer niyetleri taşıdığını belirten analistler, Ukrayna'dan sonra işgal sırasının Orta Asya ülkelerinden Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbeycan'a geleceğini ileri sürmüştü.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şahrat Nuruşev ise bugün yaptığı açıklamada ise, Rusya'nın asker talebine karşı çıkarak, "Rusya, Kazakistan 'dan asker gönderme talebinde bulunamaz. Çünkü mevcut kriz Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) yetki alanına girmiyor." ifadesini kullanmıştı.