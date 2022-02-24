Rusya'nın Ukrayna işgali başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.

Putin, Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" dedi.

Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimlerinin boşa çıkarıldığını belirten Putin, 'İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız' dedi.

Putin, 'ABD ve müttefikleri 'Rusya'yı çevreleme' yönünde bir politikaya sahip. Ancak bizim için bu, Rusya'nın varlığına yönelik ciddi bir tehdit' ifadelerini kullandı.

''Kendimizi savunacağız''

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ''Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.'' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

''Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor''

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ''Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı .'' dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın operasyon kararının genel bir savaşa yol açması durumunda tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirten Guterres, ancak çok sayıda insanın öleceğini, yerinden edileceğini ve geleceğe dair umutlarını kaybedeceğini söyledi.

Guterres, "Açık olan şey bunun sonuçları olacaktır. Ve benim için açık olan şu ki, bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor. Eğer durdurulmazsa Avrupa'da büyük acılara sebep olabilir." dedi.

Savaşın durdurulması için kendi açısından çağrıda bulunabileceğini aktaran Guterres, ancak Güvenlik Konseyi'nin tüzük tarafından bu durumu ele almak için yetkilendirildiğini hatırlattı.

Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta başlayan askeri operasyonun ardından Havacı ve Denizcilere Uyarı (NOTAM) yayınladı.

NOTAM'da yer alan açıklamada, "Silah ve askeri teçhizat kullanımı nedeniyle sivil uçakların uçuşlarının güvenliğine yönelik yüksek tehdit nedeniyle Rusya'nın Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahası kullanımı geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.

BM'de ABD'den Rusya'ya "sınırlarına geri dön" çağrısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu.

Thomas Greenfield, Ukrayna'nın talebi üzerine bu gece New York saati ile 21.30'da acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı işgalinin yakın olduğunu belirten Thomas Greenfield, "Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya'dan durmasını istemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

ABD Daimi Temsilcisi, Rusya'ya seslenerek, "Sınırlarına geri dön, birliklerini, tanklarını, uçaklarını hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına yollayın." diye konuştu.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini belirten Thomas Greenfield, "Tarih bize bunu söylüyor, BM'deki bu konseyde ve başkentlerimizde bu tehdide direk karış koymalıyız. Ukrayna halkı bize güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım." dedi.

AA

.