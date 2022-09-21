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Rusya’nın seferberlik ilanı sonrası Çin'den ilk açıklama

Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinden sonra Çin'den yapılan açıklamada Ukrayna'da 'diyalog ve istişare yoluyla ateşkes' çağrısında bulunuldu.

26 Dakika Önce
2022-09-21 16:10:54
Rusya’nın seferberlik ilanı sonrası Çin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesine Çin'den ilk yorum geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'daki savaşa ilişkin tüm tarafları diyalog ve istişareyle tarafların güvenlik endişelerine yanıt verecek bir yol bulmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'da "diyalog ve istişare yoluyla ateşkes" çağrısında bulundu.

Sözcü Vang "İlgili tarafları diyalog ve istişare yoluyla ateşkesi gerçekleştirmeye ve mümkün olan en kısa sürede tüm tarafların meşru güvenlik endişelerini giderecek bir çözüm bulmaya çağırıyoruz" dedi. .

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