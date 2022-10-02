Rusya’nın Lyman kentini kaybetmesinin ardından Kadirov’dan çarpıcı açıklama!

Ukrayna'nın Lyman kentini tamamen kuşatmasıyla Rusya kasabadan çekildiğini açıkladı. Bunun üzerine Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması geldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini ilhak ettiğini açıklamasının ardından, Ukrayna ordusu bugün Donetsk'teki stratejik Lyman kentini tamamen kuşattığını bildirdi.

"5 BİN RUS ASKERİ KUŞATILDI"

Luhansk Valisi Serhiy Hayday yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentindeki 5 bine yakın Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatıldığını duyurdu.

RUSYA GERİ ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Rusya ise askerlerinin Ukrayna ordusu tarafından yakalanmasını önlemek amacıyla Lyman'dan çekildiğini resmen duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tehdit yaratılmasıyla bağlantılı olarak, müttefik birlikler yerleşimden daha avantajlı hatlara çekildi" ifadelerini kullandı.

KADİROV'DAN MESAJ

Bu yaşananların ardından Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması geldi.

Kadirov Telegram'daki mesajında "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuştu.

Kadirov başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı sundu. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" dedi. .