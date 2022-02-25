Rusya’nın Kiev saldırıları ardından Zelenskiy kamera karşısında

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,'Dünya Ukrayna'da neler olduğunu uzaktan gözlemlemeye devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde videomesaj yayınladı.

Rusya'nın bugün, yerel saatle 4.00'te füze saldırılarına yeniden başladığını duyuran Zelenskiy, "Rus saldırıları hem askeri hem de sivil hedefleri hedef alıyor" dedi.

"DÜNYA UKRAYNA'DA NELER OLDUĞUNU UZAKTAN İZLİYOR"

Zelenskiy, "Dünya Ukrayna'da neler olduğunu uzaktan gözlemlemeye devam ediyor" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yeterli değil. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırganlığı, Batı'nın uyguladığı yaptırımların yeterli olmadığını gösterdi.".

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, "Rusya'nın korkunç roket saldırısı Kiev'i hedef aldı. Başkentimiz en son 1941'de Nazilerin böyle bir saldırısına maruz kalmıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi, bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin, bağlarınız kesin. Rusya'yı her yerden dışlayın." ifadelerini kullandı.

Saldırıların ardından Başkent Kiev ve Lviv'de sirenler yeniden çaldı. Kiev'de 2 dakika boyunca sirenler çaldı.

Ayrıca Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği duyuruldu.

UKRAYNA'DA SINIR KARAKOLUNA ROKET SALDIRISI

Saldırıda güvenlik güçlerinin öldüğü ve yaralıların da bulunduğu açıklandı. .