DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
6-7 Eylül olayları nasıl gelişti? 6-7 Eylül olaylarında ne oldu? 6-7 Eylül olayları
'Kesişme, İyi ki Varsın Eren'in müziklerine Fahir Atakoğlu imza attı
Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralılar var...
EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak?
Putin ile Tokayev arasında kritik görüşme
Nazif Yılmaz hangi görevlerde yer aldı? Nazif Yılmaz kimdir?
Galatasaray - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden mi alındı? Ahmet Emre Bilgili kimdir?
Norveç'te terhis olan askerlerden iç çamaşırlarını iade etmeleri istendi
Pakistan'da kar felaketi: 21 kişi donarak öldü
Almanya'da bir lise müdürü.... 'Eğitimden kuşku duyuyorum'
Yüz yüze eğitim bitecek mi? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? İkinci dönemde okullar kapanacak mı?
Protestocu kazak kadın: 'Kazakistan'da büyüyen tek şey yolsuzluk'
Türkiye’de hekimlik yaptı, İsviçre’de ise kebapçıda çalışıyor
Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge ne zaman Meclise gelecek?

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'nın Kazakistan'daki en büyük endişesi!

Rusya'nın Kazakistan'daki en büyük endişesi!

Pek çok analiste göre Rusya'nın önündeki en büyük risk, Kazakistan'daki iç karışıklığın içine çekilmek. Ülkedeki etnik Rus nüfusun büyüklüğü dikkate alındığında uzmanların endişesi ülkede 'Rus ve Rusya karşıtı havanın' artması ve etnik dengenin zarar görmesi olasılığı.

2 Saat Önce
2022-01-08 13:11:36
Rusya'nın Kazakistan'daki en büyük endişesi!

Rusya Kazakistan'ın daveti üzerine ülkedeki krize fiilen müdahil oldu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü bünyesinde ülkeye 3 bin paraşütçü gönderen Rusya, diğer ülkelerden gelen birliklerin de komutasını üstüne aldı. Peki müdahalenin olası sonuçları neler olabilir? The Moscow Times gazetesi uzmanlara bu soruyu sordu.

Kremlin'e yakın RIAC düşünce kuruluşunun yöneticisi Andrey Kortunov, mevcut müdahalenin askeriden çok polisiye ve kalıcıdan çok geçici nitelikte olduğu görüşünde. Ancak Kortunov ülkedeki mevcudiyetin uzaması durumunda, Rusya'nın olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini dile getiriyor.

Kortunov 2020'de Kırgızistan'da yaşananlardan ve 2021'de Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinden sonra, Rusya'nın müdahale etmekten başka bir seçeneğinin bulunmadığı görüşünü ileri sürdü. Analist, "Ayaklanmanın şiddeti ve bölgenin istikrarsız oluşu dikkate alınırsa tek seçenek müdahale etmekti," yorumunu yaptı.

Carnegie Moskova Merkezi'nden Aleksandr Baunov ise Rusya'nın Batı sınırındaki gerilimi hatırlatarak "Kremlin dikkatini ikiye bölmek ve iki cephedeki stratejik istikrarsızlığı yönetmek mecburiyetinde," şeklinde konuştu.

Baunov ayrıca Kremlin yönetiminin Kazakistan'daki iktidar değişim tecrübesinden de ders çıkaracağı kanısında. Buna göre, Nazarbayev-Tokayev geçiş modelinin çökmesi, Putin'i iktidarı bir halefe bırakma konusunda daha isteksiz yapacak.

Pek çok analiste göre Rusya'nın önündeki en büyük risk, Kazakistan'daki iç karışıklığın içine çekilmek. Ülkedeki etnik Rus nüfusun büyüklüğü dikkate alındığında uzmanların endişesi ülkede "Rus ve Rusya karşıtı havanın" artması ve etnik dengenin zarar görmesi olasılığı.

Rusya karşıtı havanın Ukrayna ve Gürcistan'a daha fazla sirayet etmesi de bir diğer endişe kaynağı.

Kazakistan'da yaşananların Rusya'nın iç politik meselelerini nasıl etkileyeceği de merak konusu. Novaya Gazeta editörü Kirill Martınov, "Kazakların özgürlüğünün bedelini ödeyenler biz olabiliriz," diyerek güvenlikçi havanın daha da sertleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Carnegie Moskova Merkezi'nin yöneticisi Dmitri Trenin ise yine The Moscow Times için kaleme aldığı yazıya "Rusya Kazakistan'da kumar oynuyor" başlığını attı. Tecrübeli dış politika analisti, Rusya'nın oynadığı bahsin tutması durumunda Orta Asya'da tıpkı Belarus gibi güvenebileceği yeni bir partner edineceği öngörüsünde bulundu. Ancak Trenin'e göre bu politikanın Kazak halkını Rusya'ya karşı daha da yabancılaştırarak ters tepme olasılığı da mevcut.

Kaynak: turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş