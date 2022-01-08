Rusya'nın Kazakistan'daki en büyük endişesi!

Pek çok analiste göre Rusya'nın önündeki en büyük risk, Kazakistan'daki iç karışıklığın içine çekilmek. Ülkedeki etnik Rus nüfusun büyüklüğü dikkate alındığında uzmanların endişesi ülkede 'Rus ve Rusya karşıtı havanın' artması ve etnik dengenin zarar görmesi olasılığı.

Rusya Kazakistan'ın daveti üzerine ülkedeki krize fiilen müdahil oldu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü bünyesinde ülkeye 3 bin paraşütçü gönderen Rusya, diğer ülkelerden gelen birliklerin de komutasını üstüne aldı. Peki müdahalenin olası sonuçları neler olabilir? The Moscow Times gazetesi uzmanlara bu soruyu sordu.



Kremlin'e yakın RIAC düşünce kuruluşunun yöneticisi Andrey Kortunov, mevcut müdahalenin askeriden çok polisiye ve kalıcıdan çok geçici nitelikte olduğu görüşünde. Ancak Kortunov ülkedeki mevcudiyetin uzaması durumunda, Rusya'nın olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini dile getiriyor.



Kortunov 2020'de Kırgızistan'da yaşananlardan ve 2021'de Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinden sonra, Rusya'nın müdahale etmekten başka bir seçeneğinin bulunmadığı görüşünü ileri sürdü. Analist, "Ayaklanmanın şiddeti ve bölgenin istikrarsız oluşu dikkate alınırsa tek seçenek müdahale etmekti," yorumunu yaptı.



Carnegie Moskova Merkezi'nden Aleksandr Baunov ise Rusya'nın Batı sınırındaki gerilimi hatırlatarak "Kremlin dikkatini ikiye bölmek ve iki cephedeki stratejik istikrarsızlığı yönetmek mecburiyetinde," şeklinde konuştu.



Baunov ayrıca Kremlin yönetiminin Kazakistan'daki iktidar değişim tecrübesinden de ders çıkaracağı kanısında. Buna göre, Nazarbayev-Tokayev geçiş modelinin çökmesi, Putin'i iktidarı bir halefe bırakma konusunda daha isteksiz yapacak.



Pek çok analiste göre Rusya'nın önündeki en büyük risk, Kazakistan'daki iç karışıklığın içine çekilmek. Ülkedeki etnik Rus nüfusun büyüklüğü dikkate alındığında uzmanların endişesi ülkede "Rus ve Rusya karşıtı havanın" artması ve etnik dengenin zarar görmesi olasılığı.



Rusya karşıtı havanın Ukrayna ve Gürcistan'a daha fazla sirayet etmesi de bir diğer endişe kaynağı.



Kazakistan'da yaşananların Rusya'nın iç politik meselelerini nasıl etkileyeceği de merak konusu. Novaya Gazeta editörü Kirill Martınov, "Kazakların özgürlüğünün bedelini ödeyenler biz olabiliriz," diyerek güvenlikçi havanın daha da sertleşebileceği uyarısında bulunuyor.



Carnegie Moskova Merkezi'nin yöneticisi Dmitri Trenin ise yine The Moscow Times için kaleme aldığı yazıya "Rusya Kazakistan'da kumar oynuyor" başlığını attı. Tecrübeli dış politika analisti, Rusya'nın oynadığı bahsin tutması durumunda Orta Asya'da tıpkı Belarus gibi güvenebileceği yeni bir partner edineceği öngörüsünde bulundu. Ancak Trenin'e göre bu politikanın Kazak halkını Rusya'ya karşı daha da yabancılaştırarak ters tepme olasılığı da mevcut.

Kaynak: turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.