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Rusya'nın karar metninde ''2008'' detayı! 'Kopyala-yapıştır işgal'

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde ayrılıkçılar tarafından kurulan yönetimleri tanıdığını açıkladığı karar metniyle ilgili dikkat çekici bir gerçek ortaya çıktı.

3 Dakika Önce
2022-02-22 10:24:06
Rusya'nın karar metninde ''2008'' detayı! 'Kopyala-yapıştır işgal'

Dün gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna'nın Lugansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını açıklaması dünya genelinde deprem etkisi yarattı. Rusya'nın bu hamlesine karşı birçok ülke, karara tepki gösterdi.

İŞGAL FARKLI METİN AYNI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı tanıma kararının metni ise epey dikkat çekti. Çünkü metnin, Rusya'nın 2008'de Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine işgal talimatı verdiğinde yayımladığı metnin neredeyse birebir aynısı olduğu görüldü.

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Gürcistan Parlamentosu Milletvekili Alona Shkrum'un sosyal medya hesabından iki karar metnini paylaşmasıyla ortaya çıkan gerçek, "Rusya kopyala-yapıştır yöntemiyle işgal başlattı" yorumlarına neden oldu.

Kaynak: Karar .

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