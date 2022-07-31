Rusya’nın ‘Karadeniz filomuz vuruldu’ iddiasına Ukrayna’dan yanıt

Rusya, Ukrayna ordusunun Sivastopol’daki Karadeniz Filosu merkezlerini vurduğunu duyurarak, tüm etkinlikleri iptal etti. Ukraynalı bir yetkiliyse saldırıyı reddederek ‘provokasyon‘ olduğunu savundu.