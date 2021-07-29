Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yangın iddialarına yanıt

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk binasında yangın çıktığına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Rus yetkililer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Birtakım mecralarda Rusya'nın İstanbul Başkonsololosluğu'nda yangın çıktığına ilişkin yanlış bilgilere yer verildi. Olay, Başkonsolosluk binasının yakınlarındaki bir binada gerçeklemiş ancak gelen bilgilere göre yangın kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.