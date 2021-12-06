Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı dünya gündemindeki yerini koruyor. Rusya, Ukrayna’ya yönelik işgal planı olmadığını ifade etse de bölgedeki hareketlilik bunun aksini gösteriyor. Gazeteci Taha Dağlı, Rusya’nın işgal planındaki kritik noktaya dikkat çekti

Dağlı'nın “Rusya'nın işgal planında ilk adres orası” başlıklı dikkat çeken analizi:

Karadeniz'de savaş tam tamları çalıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı ve istihbaratı uyardı, Rusya işgale hazırlanıyor. Sahadaki manzara savaş hazırlığına işaret ediyor. On binlerce Rus askeri Ukrayna sınırına dizildi. Bu sayının 175 bini bulduğu iddia ediliyor.

Güvenlik uzmanları, Rusya'nın aylardır devam eden askeri yığınağının neticesinin kısmı çatışma ve işgale dönüşeceğinin göstergesi olduğunu vurguluyor. Buradan geniş kapsamlı bir savaş değil de nokta atışlı kısmi işgal çıkacağı analiz ediliyor.

Peki Rusya'nın işgal planında ne var? Moskova, Kırım yarımadasıyla Rusya arasındaki Mariupol kentini işgal edebilir. Ruslar için öncelik burası. Rusya 2014'te Ukrayna'daki batı destekli yönetim değişikliğinin ardından Kırım ve Donesk'i işgal etmiş sonra Kırım'ı ilhak edip, kendi haritasına bağlamıştı.

“Kırım'ı alıp, orayı almamak olmazdı”

Ruslar o dönemde bir yeri daha işgal etmek istiyordu. Orası da Mariupol kentiydi. Çünkü Kırım'ı alıp, orayı almamak olmazdı. Rusya'dan Kırım yarımadasına kara bağlantısı Mariupol kenti üzerinden geçiyordu. Ancak olmadı. Mariupol o dönemde işgal edilemedi.

Bunun üzerine Rusya Kırım'la olan bağlantısını Kerç boğazına köprü inşa ederek gerçekleştirdi. Kırım ve Kerç boğazının kuzeyinde Mariupol kenti var. Mariupol'un kuzeyinde ise Donestk ve Luhansk bulunuyor.

Rus işgalindeki iki bölgenin arasında kalan bir şehir Mariupol. Rusya için orası 2014'te yarım kalan bir operasyon. İşte bugün Rusların o yarım kalan operasyonu tamamlamak amacıyla Mariupol'u işgal etmeye hazırlandığı öne sürülüyor.

Sahadaki askeri yoğunluk ve taburların taktik dizilişinin hedefinde Mariupol olduğu iddia ediliyor. Rusya Ukrayna sahasında geniş çaplı savaş yerine kısmi işgal planı üzerinde duruyor. Büyük çaplı bir savaşa tutuşmanın bedeli her iki taraf için de ağır olacak.

“Öngörülen tarih Ocak sonu veya Şubat başı”

Rusya bu nedenle tıpkı 2014'teki gibi kaşla göz arasında Mariupol'u hedef almayı uygun buluyor. Sahadaki güç oranlarına bakıldığında da Rusların bunu başarmaya kararlı oldukları gözleniyor. Böyle bir işgal hareketi için öngörülen tarih ise Ocak sonu veya Şubat başı.

Peki Rusya bunu yaparsa ne olur? Rusya'nın karşısında NATO var. Ancak Batı kanadından gelen söylemler Rusya için caydırıcı değil. NATO'nun ABD'nin, AB'nin açıklamalarında hep aynı mesaj var, Ukrayna'ya karşı saldırganlığın bedeli ağır olur.

Ancak o bedel nedir ve ne kadar pahalıdır, bunun altı dolmuyor. Bu durum da Rusya'nın iştahını kabartıyor. Batı, Rusya'yı caydırmak için ne yapabilir? Şu ana kadar kullandıkları söylem yaptırım. Ama sahadaki gerçeklik daha başka.

“Batı, yaptırımla Rusya'yı korkutmaya çalışıyor”

Rusya silahını çekmiş, askeri adıma hazırlanıyor. Buna karşılık Batı, yaptırımla Rusya'yı korkutmaya çalışıyor. Yani silaha karşı diplomatik çözüm arayışı. Rusya bundan korkmaz. Batı ise daha başka bir argümanı sahaya sürmek konusunda son derece temkinli davranıyor.

ABD ve AB Rusya'ya karşı koyacak askeri gücü kendinde görmüyor. Çok daha başka sorunları ve öncelikleri var. Burada İngiltere biraz daha özgür. Rusya'ya karşı diğerlerine oranla daha sert tavır takınabileceğini ima ediyor.

Moskova'yı Ukrayna'dan uzak tutmanın tek yolunun askeri tehdit olduğunu bilen ve ona göre konum almaya çalışan tek güç İngiltere gibi duruyor. Rusya ise geniş çaplı savaş çıkarıp tüm şimşekleri üzerine çekmek yerine oldu bitti bir işle Mariupol'u alıp, Ukrayna ile arasındaki sınır güvenliğini tamamlamayı amaçlıyor.

Bu sayede Ukrayna'nın NATO üyeliği üzerinden gelen tehditlerini de doğu bölgesini tamamen ele geçirmiş bir ülke olarak, savuşturmayı önceliyor.

Haber 7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.