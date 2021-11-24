DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Suriye’de eğitim sırasında binbaşı şehit oldu
Rusya'nın işgal ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türk'ü gözaltına alındı
Erdoğan'a ilettiği 'Dilipak' ricasını geri çektiğini duyurdu
Çakıcı’dan dolar yorumu: Uluslararası provokatörlerin kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz
'Cübbeli Ahmet'ten dolar yorumu: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz
Asgari ücret ne olmalı? Türk-İş ve TİSK masada ne diyecek?
Gazeteci İsmayılov: 'Rusya konuya kafa yormaya başlamıştır'
Ahşap mobilyalarınıza mısır nişastası sürerseniz...
“Faiz çakalları kaybedecek… Peki, asgari ücretli nasıl geçinecek?”
Hollanda'da hastaneler Kovid-19 hastalarıyla başa çıkmakta zorlanıyor
Duş jelinizi evde hazırlamayı denediniz mi?
BAE: Türkiye ile ekonomik ilişkiler güçleniyor
Diyarbakır namaz vakitleri
TMO ayçiçek yağı ithalatında en iyi teklifi aldı
Karpal Tünel Sendromu

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'nın işgal ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türk'ü gözaltına alındı

Rusya'nın işgal ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türk'ü gözaltına alındı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alındığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-11-24 01:05:54
Rusya'nın işgal ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türk'ü gözaltına alındı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Tatar aktivistlerin, gözaltı süresi sona eren avukat Edem Semedlayev'i karşılamaya geldikleri bilgisini paylaştı.

Kadınların ve gazetecilerin de olduğu 31 kişinin gözaltına alındığını aktaran Ceppar, "Rusya derhal keyfi gözaltılara son vermeli ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm Ukraynalıları serbest bırakmalıdır." ifadesini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş