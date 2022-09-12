Rusya'nın hoşuna gitmeyecek! Zelenski İHA'lar ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Türk savunma şirketi Baykar'ın yönetimi ile görüştüğünü ve şirketin Ukrayna'da insansız hava aracı fabrikası kuracağını söyledi.

Ukrayna daha önce onlarca TB2 İHA'sı satın almış ve bunları Rusya'ya karşı etkili bir şekilde kullanmıştı.

Zelenski, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar ile Kiev'de gerçekleştirdiği toplantıdan sonra internette cuma günü yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da kurulacak Baykar fabrikası inşaatının detaylarını ve Ukrayna üretimi parçalar kullanılarak üretilecek yeni ürünleri değerlendirdik" dedi.

Paylaşılan videoda Zelenski'nin Bayraktar'a Ukrayna liyakat nişanı verdiği ve karşılığında, İHA figürü işlenmiş geleneksel Ukrayna gömleği aldığı görüldü. .