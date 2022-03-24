DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Adnan Oktar Davası'nda 68 sanığın tahliyesine itirazın detayları...
Zelenski, 'Abramovich yaptırım listesine alınmasın' demiş
Rusya’nın BM’deki teklifi reddedildi
İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
36 milyon yıllık 'deniz canavarı' ziyaretçilerle buluştu
Epilepsi ile ilgili yanlış bilinenler
ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı öldü
Ukraynalı mühendisler Türkiye’ye davet edilmiş
Pitbull saldırısı! Ayağını ısırdı, uzun süre bırakmadı
Bakan Akar: Üç kıta etki alanımız
65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2022 yılı 65 yaş aylığı kaç para oldu? Yaşlılık maaşı kaç TL 2022?
Rusya’dan ABD’ye nota! 'İstenmeyen kişi' listesini gönderdi
Instagram çöktü mü? Son Dakika: Instagram akış neden yenilenmiyor? İnstagram ne zaman açılır?
Chelsea’ye talip olmuştu; medya nasıl tuzağa düştü!
Satılığa çıkardığı evi hırsızlar yağmalayınca böyle yaptı!

TIMETURK / DÜNYA / Rusya’nın BM’deki teklifi reddedildi

Rusya’nın BM’deki teklifi reddedildi

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı kabul edilmedi

2 Saat Önce
2022-03-24 00:43:16
Rusya’nın BM’deki teklifi reddedildi

BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken bir oturum düzenlerken, Rusya bu oturumun "siyasileştirildiği" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine kendi tasarısını getirdi.

Rusya, Ukrayna'daki savaşın sorumlusundan hiç bahsetmeyen ancak ülkede "kötüye giden insani durumdan endişe duyulan" tasarısını BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sundu.

15 üyeli konseyde tasarıya sade Rusya ve Çin destek verirken, 13 ülke ise çekimser kaldı.

Rusya'nın tasarısı BM Güvenlik Konseyinde gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için en az 9 "evet" oyu kullanılması ve konseyin 5 daimi üyesinin veto etmemesi gerekiyor.

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan hiç bahsedilmiyordu.

Öte yandan BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken ve daha fazla yardım çağrısı yapan Rusya'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek yeni bir tasarıyı görüşüyor ve bu hafta içinde oylamaya hazırlanıyor. AA

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş