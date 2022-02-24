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Rusya'nın askeri harekatı uzaydan görüntülendi

Rusya, Ukrayna'ya askeri harekatı başlattı. Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin askeri hareketliliği uzaydan görüntülendi.

2 Saat Önce
2022-02-24 10:15:15
Rusya'nın askeri harekatı uzaydan görüntülendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'ın işgali için askeri harekat emrini verdi.

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Putin'in açılmasınının hem öncesinde hem sonrasında askeri hareketlilik görüldü.

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Maxar Tecnologies, Rus ordusuna ait görüntüleri paylaştı.

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Görüntülerde çok sayıda askeri birliğin hareket halinde olduğu görülüyor.

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