Rusya'nın askeri harekatı uzaydan görüntülendi
Rusya, Ukrayna'ya askeri harekatı başlattı. Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin askeri hareketliliği uzaydan görüntülendi.
2022-02-24 10:15:15
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'ın işgali için askeri harekat emrini verdi.
Putin'in açılmasınının hem öncesinde hem sonrasında askeri hareketlilik görüldü.
Maxar Tecnologies, Rus ordusuna ait görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde çok sayıda askeri birliğin hareket halinde olduğu görülüyor.
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