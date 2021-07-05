DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Bataklık Operasyonu' iddianamesi kabul edildi
Çocuğumu hangi okula kaydettireceğim? Adrese dayalı okul sorgulama nasıl yapılır?
Tiflis'te ‘LGBT’ ofisine baskın
Tunus açıklarında 21 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
'Tosuncuk'a 60 sayfa soru
Porsche, 43bin Taycan EV'i geri çağırıyor: Fiziksel güncelleme gerekiyor
Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak
1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları başladı mı?
4 Temmuz 2003: Türkiye’yi sarsan ‘Çuval’ olayı…
Kırkpınar Yağlı Güreşleri için ''seyirci'' kararı
Mısır'dan ''Türkiye'' açıklaması
Irak'ta ABD üssüne roket saldırısı
İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik neden intihar etti?
Türkiye'de gündem olan tweetlerin yarısı sahte
Ters kelepçeyle gözaltına soruşturma

Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak

Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşların, 12 Temmuz itibarıyla başlatılacağı bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.07.2021 18:17:07
Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, "Türkiye'ye tarifeli ve charter uçuşların yapılabileceği Rusya'daki kentlerin sayısı artırıldı. Rus ve Türk hava yolları, 12 Temmuz'dan itibaren Rusya'nın 45 uluslararası havalimanından uçuş yapabilecek." ifadelerine yer verildi.

Bu uçuşların, Rusya'nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej'ın yanı sıra Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen, Yujno-Sahalinsk kentlerinden yapılabileceği kaydedilen açıklamada, İzmir'e uçuşların da aynı tarihte başlayacağı belirtildi.

Rusya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri çerçevesinde, 15 Nisan'da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı.

Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek, Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 18 Haziran'da, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH