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Rusya: NATO keşif uçağı Karadeniz'de

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), NATO'ya ait keşif uçağının sivil uçak rotaları üzerinden uçtuğunu ileri sürdü.

2 Saat Önce
2021-12-05 00:34:43
Rusya: NATO keşif uçağı Karadeniz'de

Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, NATO'ya ait CL-600 tipi keşif uçağının, 3 Aralık'ta Karadeniz'in açık sularında 9 bin 200 metre yükseklikte uçuş yaparak, sivil uçaklar için belirlenen hava trafik rotası üzerinden uçtuğu belirtildi.

Söz konusu keşif uçağının, uyarılara yanıt vermediği ifade edilen açıklamada, "NATO uçaklarının Karadeniz bölgesi dahil Rusya'nın sınırlarına yakınlarında yoğunluğunun artması, sivil uçaklar için tehlikeli olayların yaşanması risklerini yaratmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Rus hava yolu şirketi Aeroflot da 3 Aralık'ta Tel Aviv-Moskova seferi yapan "А330-300" tipi yolcu uçağının, uçtuğu yüksekliği değiştirme talimatı aldığını açıkladı. Bunun, başka bir uçağın, aynı rota üzerinden geçiş yapması nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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