Rusya Müslümanlarından İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına tepki: Bu baskı kabul edilemez

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini Meclisi Başkanı Krganov, 'İsrail, Müslümanların haklarını ihlal ediyor. Bu tür saldırganlık ve baskı kabul edilemez.' dedi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini Meclisi Başkanı Müftü Albir Krganov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki durumu dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Krganov, İsrail polisinin Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştirerek, "İsrail, buradaki Müslümanların haklarını ihlal ediyor. Bu tür saldırganlık ve baskı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"Bu saldırılar, tüm insanlığa karşı işlenen suç"

Rusya Asya Kısmı Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Nafiullah Aşirov ise Doğu Kudüs'ün sadece Müslümanlar için değil Hıristiyanlar için de kutsal merkez olduğuna dikkati çekerek, "Bu saldırılar, sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa karşı işlenen suçtur. Silahsız insanlara güç kullanılmasına karşıyız. Bunu kınıyoruz." dedi.

Söz konusu saldırıların Siyonist güçler tarafından düzenlendiğini belirten Aşirov, bu güçlerin arkasında ABD gibi büyük devletlerin olduğuna işaret etti.

Aşirov, "Bu devletler Filistin meselesine yönelik iki yüzlü siyaset yürütüyor. Bu yüzden tüm İslam devlet liderlerinin, bu konuda kendi tavrını ortaya koyması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Müftü Aşirov, uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi ve kendi haklarını savunan Filistinlilere destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.