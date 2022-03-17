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Rusya Müftüler Konseyi Başkanı, Müslümanları Rusya'nın yanında yer almaya çağırdı

Rusya Müslümanları Merkezi Dini İdare Başkanı ve Müftüler Konseyi Başkanı Şeyh Ravil Gaynuddin, Rusya'nın Ukrayna işgalini Kur'an-ı Kerim hükümlerine dayandırarak tüm Müslümanları Rusya'nın yanında yer almaya çağırdı.

2 Saat Önce
2022-03-17 09:08:22
Rusya Müftüler Konseyi Başkanı, Müslümanları Rusya'nın yanında yer almaya çağırdı

Rusya-Ukrayna savaşının 22. gününde savaşı durdurmak için diplomasi trafiği sürerken, Rusya Müslümanları Merkezi Dini İdare Başkanı ve Müftüler Konseyi Başkanı Şeyh Ravil Gaynuddin'den ilginç çağrı geldi.

"Tüm Rusya Sivil Kimliğini Oluşturma Bağlamında Manevi Hizmet ve Dini Örgütlerin Sosyal Misyonu” konulu konferansta konuşan Şeyh Gaynuddin, Rusya'nın Ukrayna işgalini Kur'an-ı Kerim hükümlerine dayandırarak tüm Müslümanları Rusya'nın yanında yer almaya çağırdı.

Rusya'daki tüm Müslümanları diğer ülkelerdeki mümin kardeşlerleriyle birlik ve iletişimi güçlendirmesini isteyen Gaynuddin, "Rusya'yı savunmak için dünyanın birleşmesi ve genelde Müslümanların özelde Rusya Müslümanlarının itibarını zedeleme girişimlerine karşı durmaktır." ifadalerini kullandı.

Rus "Sputnik" ajansının haberine göre, müftüler, "Vatanımızı ve vatandaşlarını korumak için hayatlarını feda eden Rusya'daki diğer dinlerin temsilcilerine çok saygı duyuyor, Allah bunların mükafatını verecektir." denildi. .

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