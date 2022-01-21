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Rusya Merkez Bankası’nda bomba paniği!

TIMETURK / DÜNYA / Rusya Merkez Bankası’nda bomba paniği!

Rusya Merkez Bankası’nda bomba paniği!

Rusya Merkez Bankası binasının bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

1 Saat Önce
2022-01-21 19:45:19
Rusya Merkez Bankası’nda bomba paniği!

Rusya Merkez Bankasının yazılı açıklamasında, bankaya gelen isimsiz bir telefonla, binada bomba olduğuna dair ihbar yapıldığı kaydedildi.

İhbarı gerçekleştiren şahsın kripto paralarla ilgili konuştuğu belirtilen açıklamada, “Binadaki tüm personel tahliye edilirken, gerekli kontroller yapılıyor" ifadesi kullanıldı.

Rusya Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretini ve madenciliğini yasaklamayı önermişti. AA-TRTHaber

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