Rusya, Mariupol şehrine 'ya teslim ol ya öl' çağrısı yaptı

Rusya bugün öğleden sonra Mariupol'daki Ukraynalı askerlere 'ya teslim ol ya öl' ültimatomu verdi ancak askeri birlikler teslim olmadı.

Rus ayrılıkçıların iddiasına göre ise sadece kimliği belirtilmeyen 5 kişi teslim oldu. Kuşatılmış şehirde direndiğine inanılan bir birlik komutanının yaptığı açıklamada buradaki kuvvetlerin sadece birkaç gün veya saat boyunca hayatta kalabileceği belirtildi.

Topçu ve roket atışlarıyla desteklenen binlerce Rus askeri ise saldırılarına uzun süre devam edebilecek bir pozisyonda.

Rusya Donbas adı verilen iki ayrılıkçı doğu eyaletinin ötesinde başka yerlere ilerlemeye ve elinde tutmaya çalışıyor.

Mariupol'da dayandığı düşünülen son birliklerden biri olan 36. Deniz Tugayı'nın komutanı Binbaşı Serhiy Volyna Facebook'ta yayınladığı videoda kuşatmayı yarmak için uluslararası yardım isteyerek şunları söyledi:

“Bu bizim dünyaya çağrımızdır. Bu bizim sonumuz olabilir. Yalnızca birkaç gün veya saatimiz kalmış olabilir. Düşman birimleri bizimkinden onlarca kat daha büyük, havada, kara birliklerinde, teçhizatta ve tanklarda üstünlükleri var.”

Yeraltındaki mahzenlerde kadın ve çocukların mahsur kaldığını söyleyen Volyna'nın videoyu tam olarak nerede çektiği ve ne zaman çektiği ise farklı kaynaklarca henüz doğrulanamadı.

Birleşmiş Milletler'in aynı gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgalinden bu yana Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısının beş milyonu aştığı belirtildi. Bu mültecilerin yarısından fazlasının da çocuk olduğu kaydedildi.

Rus ordusu hiçbir büyük şehri ele geçiremedi

Rusya yaklaşık sekiz haftadır süren işgali sırasında Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden hiçbirini ele geçirmeyi başaramadı.

Moskova, geçen ay Kiev'e yapılan bir saldırının püskürtülmesinin ardından kuzey Ukrayna'dan çekilmek zorunda kaldı, ancak bu hafta doğuya yönelik bir saldırı için askerlerini geri gönderdi.

Kiev, savaşın en ağır çatışmalarının ve en kötü insani felaketin yaşandığı Mariupol'da, Rusya'nın Ukrayna'nın Azovstal çelik tesisini sığınak bombalarıyla vurduğunu söyledi.

Zelensky'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Twitter'da "Dünya çocuk cinayetlerini internette izliyor ve sessiz kalıyor" dedi.

Rusya, savaşın ilk günlerinden beri Mariupol'un tam kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.

Rusya güvenli koridor anlaşmasına sadık kalmadı

Ukrayna, haftalar sonra ilk kez Rusya ile güvenli bir koridor üzerinde "ön anlaşmaya" vardığını söyleyerek, Mariupol'dan 6 bin sivili tahliye etmek için 90 otobüs göndermeyi planladığını duyurdu. Ancak Moskova'nın tüm konvoyları bloke etmesiyle bu önceki anlaşmaların hiçbiri sahada başarılı olmadı.

Bir zamanlar 400 bin kişilik müreffeh bir liman şehri olan Mariupol, şimdi sokaklarında cesetler ve mahzenlerinde saklanan korkmuş sivillerle dolu çorak bir yer haline geldi. Ukraynalı yetkililer, burada on binlerce sivilin öldüğünü belirtiyor.

euronewstürkçe .