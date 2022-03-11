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Rusya, Mariupol'e bin kiloluk TNT bomba attı

Rusya, Azak Denizi kıyısında bulunan Mariupol kentini yok etmeye devam ediyor. Rus işgalcilerin, dün kentin merkezine bin kiloluk TNT bomba attığı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-03-11 20:24:08
Rusya, Mariupol'e bin kiloluk TNT bomba attı

Rus ordusu, günlerce abluka altında tuttukları Mariupol kentini acımasız şekilde bombalamayı sürdürüyor. Rus savaş uçakları, Mariupol'ün merkezine bin kiloluk TNT bomba attı. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko, Rus işgalcilerin yerleşim yerlerine düzenlediği son saldırısının 16 saat boyunca devam ettiğini belirterek, “Rusların canavarlık seviyesi her gün büyüyor. Yerleşim yerleri 16 saat boyunca bombalandı. İlk kez bin kiloluk TNT bomba kent merkezine atıldı. Bomba, hem Ukrayna hem tüm dünyanın tarihi mirası olan ünlü ressam Arnautov'un (Victor Arnautoff) stüdyosunun yanına düştü.” dedi.

Andryuşçenko, Rusya'nın sivillerin tahliyesini imkansız hale getirmek için yolları bombaladığını da ifade etti.

Daha önce Rus ordusu tarafından 10 gündür ablukada tutulan Mariupol'de, Rus saldırıları sonucu bin 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

KırımHaberAjansı .

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